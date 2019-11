El partido de Rafael Cuíña se desligará de Compromiso y podría asociarse al PSdG

Hace siete años el lalinense Rafael Cuíña emprendía su primera aventura en política y, junto a otros galleguistas, formaba parte de la fundación de Compromiso por Galicia, una formación política que se autoproclama socialdemócrata, progresista y de centro-izquierda. Bajo estas siglas, en 2015, se presentaba como candidato a la Alcaldía de Lalín y en su primer desafío en la política municipal lograba -con el apoyo de PSOE, BNG y PAC- desalojar al Partido Popular del poder.

Cuíña, ya proclamado mandatario, se fue abandonando sus responsabilidades orgánicas en la formación ahora presidida por José Carlos Piñeiro, hasta el punto que rebautizó la organización local como Compromiso por Lalín (CxL) y nunca ocultó que la formación dezana funcionaba con una cierta independencia de la autonómica. La persona que, tras reconquistar el PP con José Crespo la Alcaldía en mayo pasado, hizo gala siempre de sus excelentes relaciones con las "cúpulas" de otras formaciones políticas del arco parlamentario autonómico como el BNG, el PSdG o los referentes de las mareas o incluso los de Anova. Tras varios guiños en público a dirigentes, sobre todo de PSOE y BNG, ahora anuncia que su organización local se desvinculará de Compromiso para iniciar un "proceso de separación" y coaligarse en otra formación "a nivel gallego". La salida de Compromiso fue ratificada por unanimidad por parte de la militancia y ahora se abrirá otro proceso de diálogo con varias fuerzas para concretar en cual de ellas acaba el equipo de CxL. Para Cuíña es irrenunciable que el partido que acoja a él y a su gente tenga entre sus principios la defensa de Galicia por encima de otros conceptos o dogmas. Aunque el concejal lalinense eludió dar más detalles sobre la alianza, todo apunta a que el PSdG es la opción preferente y esta integración podría culminar antes de las elecciones autonómicas del próximo año. Pero surgen algunas variables. Cuíña y la masa social que forma la militancia de Compromiso por Lalín podría pedir el voto para los socialistas en los comicios gallegos, pero mantener su autonomía a nivel local. ¿Qué quiere decir eso? Cabe recordar que el PSOE cuenta con cuatro ediles en la actual corporación municipal y, pensando en la cita electoral de 2023, Cuíña podría formar parte del proyecto socialista o concurrir al margen de esta organización.

El lalinense puso ayer al fallecido Ceferino Díaz como ejemplo de político socialista en una comparecencia, en la que estuvo acompañado de sus ediles Miguel Medela y Francisco Vilariño; el secretario general de la organización local, José Manuel Fernández, y el también exedil Santiago Castro. "La política hoy en día está quizá demasiado atomizada y es necesario crear grupos más amplios", dijo, para combatir a la extrema derecha, "porque la política española, en ese sentido se parece a la italiana de los años 80 y 90", apostilló. El primer paso será trabajar "con quien sea para las autonómicas y tratar de cambiar el gobierno de la Xunta", añadió. En próximas fechas Fernández convocará la asamblea de CxL.

Aunque hablar de futuribles en política es peligroso y dos más dos no siempre suman cuatro, los guiños de Cuíña, en este caso al PSOE, se sucedieron en varias ocasiones y en público. "Tú siempre estás aquí y eso lo tendré en cuenta, también para el futuro". Esa frase fue pronunciada por el entonces alcalde en la ceremonia del acto de la entrega del premio Aldea Singular, en la última Feira do Cocido y la destinataria no era otra que la presidenta de la Diputación provincial, la socialista Carmela Silva.