Los detalles del engaño de Luis Taboada

Tras la tormenta no necesariamente tiene que llegar la calma y lo que aconteció anteayer en el pleno de constitución de la Mancomunidade Terras do Deza todavía cabreado a Cuíña. Con la traición del alcalde cruceño, Luis Taboada, que había dado su apoyo para la presidencia de este órgano -junto con PSOE, BNG y PAyJ-, aún en caliente, Rafael Cuíña quiso desvelar los detalles de cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

Así, dijo que tiempo atrás recibió una llamada del alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, para proponerle que, con el visto bueno del PSOE local, tome el relevo del regidor popular Luis López al frente de la Mancomunidade. Cuíña Aparicio dice que no está entre sus aspiraciones este puesto, pero accede a tener una reunión en un hotel de Trasdeza, cita a la que acuden los mandatarios de Silleda y Agolada y a la que no pueden estar miembros del BNG, pero que trasladan su apoyo. Ahí, según Cuíña, acepta, pero con la condición de que el cargo sea rotatorio y por un año, aunque finalmente accede a que sean dos. Indica que es preciso reactivar la entidad comarcal y dar voz al PP también para que la Mancomunidad sea útil de una vez. En ese encuentro, detalló Cuíña, el alcalde cruceño dice que el acuerdo le parece bien e incluso que, dada la inutilidad de este órgano, estaba dispuesto a que su concello se saliese. El mandatario agoladés, Luis Calvo, "persona que actuó con seriedad y no como otros que se vendieron por un plato de lentejas", dice, pidió una modificación estatutaria para evitar que un alcalde pudiese quedarse fuera de órganos de gobierno.

Ya el pasado domingo, en plena jornada electora, Rafael Cuíña recibe una llamada del ahora presidente de la Mancomunidad para comunicarle que, de no interesarle que su concello forme parte de la misma, plantea presentarse a la presidencia porque tiene el apoyo del PP. "Le digo que eso no es serio, porque había un acuerdo que debe ser respetado. Hablo con el alcalde de Silleda y me dice que le contó lo mismo, pero que podría cambiar de opinión". Finalmente se confirma el desmarque de Taboada, pero asegura que solo ansía la presidencia para impulsar un cambio estatutario y luego se marcha, "pero ayer [por el lunes] ya dice que estará cuatro años". "Al PP le da igual la Mancomunidad, solo ve a Cuíña como su enemigo", dijo, a la vez que agradeció a PSOE, BNG y PAyJ el apoyo demostrado. "José Crespo intentó humillar a Jesús Otero, que tragó seguramente el sapo más grande desde que está en política, una persona que fue buen alcalde y que sirvió a su pueblo y al PP durante décadas y no merecía esa humillación", concluyó, en alusión al papel del alcalde lalinense y del portavoz popular cruceño.

BNG cruceño

El portavoz del BNG cruceño, Álex Fiúza, tildó el pleno de la Mancomunidad de "función de títeres" con el alcalde Taboada como actor manejado por el PP y con Otero votando a favor del regidor. Aduce que este episodio evidencia la nula seriedad de Taboada por saltarse un acuerdo con Compromiso, PSOE, BNG y PAyJ y se pregunta, ya en clave local, si el concello cruceño estará regido por un tripartito con Taboada, socialistas y populares. Pregunta si, viendo como los representantes del PSOE dezano presenciaron atónitos la maniobra de Taboada, no existe comunicación en su partido y no sabían lo que muchas veces había advertido el BNG sobre la nula seriedad del actual alcalde. "Estamos ante un auténtico trilero, un cara dura sin escrúpulos que se vende a quien haga falta para sentarse en el sillón". La maniobra de PP y Taboada podría afectar a la gobernabilidad de Cruces y fuentes socialistas aseguran que se está "estudiando" el caso.