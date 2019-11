Taboada preside la Mancomunidad con el apoyo del PP tras romper su pacto con Cuíña

La política es capaz de, al menos de puertas para fuera, de ver como dos personas que parecían irreconciliables acaban remando en la misma dirección. El pleno de constitución, ayer, de la Mancomunidade Terras de Deza se convirtió en un funesto espectáculo, con el exregidor popular cruceño Jesús Otero Varela apoyando a la persona que lo desalojó del poder, Luis Taboada, que con los votos del PP se convirtió en el cuarto presidente de la entidad supramunicipal dezana.

"Llevo poco en política y soy fácil de engañar", espetó Taboada al representante de Compromiso por Lalín (CxL) y exalcalde, Rafael Cuíña, quien lo acusó de haberse saltado un acuerdo con las demás fuerzas para investirlo a él presidente con carácter rotatorio. Cuíña Aparicio aseguró que en una reunión en el hotel Katiuska de Silleda -con presencia del mandatario trasdezano, Manuel Cuíña-, el propio Taboada y el regidor agoladés, Luis Calvo- se había cerrado dicho pacto porque, además, Taboada dijo que no le interesaba la Mancomunidad e incluso meditaba la salida de Vila de Cruces. "A Jesucristo lo vendieron por 30 monedas de plata y veremos por cuanto se vendió usted y eso que estoy acostumbrado a tratar con tránsfugas", exclamó. Taboada, que no negó los hechos descritos por Cuíña, adujo primero que había recibido una llamada de su antecesor y mandatario de Rodeiro, Luis López, y luego esgrimió como única razón para su cambio de postura unas manifestaciones públicas del primer edil cambote en las que dijo que la presidencia de este organismo debería recaer en un alcalde.

Esta posición también la defendió el alcalde de Lalín, José Crespo, quien indicó que con los estatutos en la mano con Cuíña de presidente, él, con mayoría absoluta, ni siquiera sería miembro de la junta de gobierno. "Acabamos de salvar la Mancomunidad que ustedes se querían cargar", añadió, y avanzó que si no hay un cambio estatutario -tanto el PP como Luis Taboada así lo defendieron- el Concello de Lalín se saldrá de este organismo. El edil popular lalinense José Cuñarro fue elegido vicepresidente.

"Cuando un hombre da una palabra no debe quebrantarla, así que cuando vengas por Agolada te voy a atender, pero un hombre no debe romper nunca un acuerdo y es algo por lo que pueblo de Cruces te va a hacer pagar", le espetó Luis Calvo. Cabe recordar que el alcalde de Xuntos polo Noso Concello gobierna Vila de Cruces con el apoyo del PSOE y ayer se coaligó con los populares y desbarató un acuerdo con el grupo socialista en el órgano dezano. Por eso el mandatario silledense también le afeó este cambio de postura. Pero el papelón de esta sesión, además del escenificado con frases cortas y escurridizas de Taboada, estaba reservado para Otero Varela pues su voto era decisivo -el PP tiene 11 de los 23 miembros y Xuntos uno- para la investidura. El líder de la oposición cruceña agradeció a Rafael Cuíña o a Calvo las palabras de afecto -el lalinense llegó a echarle en cara Taboada su traición a Otero al concurrir a las elecciones a sus espaldas pese a la gran amistad personal que los unía- pero dijo que las cuestiones no deben trascender en estos foros, deseó suerte al nuevo presidente y apeló a la voluntad común para activar esta entidad por el beneficio que puede suponer para los concellos miembros.

Manuel Cuíña, aunque crítico con Taboada, fue menos incisivo en el plano personal y asentó sus críticas en clave partidista, acusando al PP de haber gestionado la Mancomunidad desde su creación sin haberle dado más utilidad que para estar al servicio de su partido, comparando la apatía de esta unión de municipios con el buen funcionamiento de otras, que en Galicia, son capaces de gestionar financiación con administraciones superiores y deslizó que Silleda también podría desvincularse. "¿Va estar usted también cuatro años más sin pedir subvenciones?", preguntó, topándose con una negativa como respuesta y la voluntad de reactivarla en este mandato. Luis López también tuvo que escuchar críticas por su desinterés por dotar de contenidos a la institución. El edil del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, dijo que desde ahora el PP tenía en Taboada su "tonto útil". "Los del PP se están escarallando de risa de usted, no se creen que apareciese alguien así", espetó a un ya presiente que escuchó todos los reproches entre impasible y ausente.

Luis López negó que los estatutos obligasen a presidencias rotatorias y a su juicio es innegociable que el presidente de turno sea un alcalde. El próximo capítulo, todo apunta, será la modificación unos estatutos desfasados pues fueron concebidos cuando la realidad política comarcal era otra.