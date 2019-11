El lobo mata otra ternera en Ramil en menos de dos meses

| El lobo volvió atacar al ganado de la Ganadería Conde de Outeiro de Ramil (Agolada) en la noche del domingo. Mató una ternera de diez meses en una finca próxima a la vivienda, tal y como indica su propietario, Berardo Conde. "Por la manera en como quedó el animal, parece que no fue un único lobo", considera Conde. El pasado 20 de septiembre, otra de sus terneras también fue devorada. "Entre los ataques del lobo y los destrozos del jabalí, ya que tengo todas las fincas levantadas, no sé como vamos a vivir", lamenta este agoladés. Ayer intentó ponerse en contacto con la Xunta para que técnicos valoren el ataque, pero al ser domingo no obtuvo respuesta.