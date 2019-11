La Diputación destina 15.000 euros a reparar piezas del Museo do Campo de Silleda

La Diputación de Pontevedra y la Fundación do Campo Galego firmaron un convenio, por un importe de 15.000 euros, para restaurar bienes que pertenecen a dicha fundación y que formarán parte tanto de las exposiciones permanentes como de las itinerantes que organice el Museo do Campo e a Mecanización, abierto el pasado 24 de octubre en Silleda. Los bienes que van a restaurarse son diez tipos de carros procedentes de varios puntos de Galicia, yugos, una artesa, una carreta, cinco timones de arados, un arado de madera y hierro, una tolva de molino gallego, una desgranadora de maíz y un tractor.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, apuntó que "las gallegas y los gallegos somos tierra y mar, y ciertamente el campo, el sector agrario y el ganadero fueron uno de los ejes de la actividad económica y la construcción de una forma de ser. Por eso esta idea del Museo do Campo es una deuda con nuestros antepasados, pero también con el presente y con el futuro, ya que la sociedad para desarrollarse debe tener en cuenta su pasado". Silva mostró su felicidad porque la sede del museo esté en tierras pontevedresas.

Por su parte el presidente de la Fundación Campo Galego, Ángel Jove, indicó que este museo "es una herramienta fundamental para la dignificación del rural gallego para desarrollar todos nuestros objetivos, entre los que están el impulso del sector primario para que sea fuente de riqueza y generación de empleo, la fijación de población en el rural y el fomento de programas de conciliación y natalidad". Este es el primer convenio que firma la Fundación do Campo Galego con una diputación. A la rúbrica del mismo también acudió el vicepresidente de dicha fundación, Manuel Iglesias, que fue edil del PSOE de Silleda durante el anterior mandato.