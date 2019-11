El PP solicita un informe ante una supuesta irregularidad en el pago de una actividad

El PP de Forcarei ha solicitado un informe a la secretaría municipal para que "aclare la comisión de una supuesta irregularidad por parte de la alcaldesa, Verónica Pichel". El motivo es la aprobación de una factura y la ejecución de su pago, referente a una actividad formativa de igualdad, con anterioridad de la misma. "Tras analizar la documentación, creemos que estamos ante una posible ilegalidad en el manejo de fondos públicos por parte de la regidora, por lo que el primer paso, como escrupulosos defensores en el manejo del dinero de todos, es pedir un informe jurídico oficial a los servicios municipales", explica la portavoz, Belén Cachafeiro.

Los populares aclaran que una asociación presentó una factura el 26 de junio por un importe de 1.070 euros para un programa de igualdad. La misma fue aprobada por resolución de la Alcaldía "al día siguiente, asegurando que se corresponde con servicios realizados a satisfacción del Concello y fue abonada el 28, sin apenas dar tiempo a comprobar que todo fue correcto por parte de la intervención", detalla Cachafeiro. Según indican desde el PP, en base a la factura y a la documentación existentes, parte de la actividad no se desarrollara cuando se realizó el pago, "ya que el citado concepto de la factura incluía la entrega de un manual, fijado en 470 euros, entregado con anterioridad, y la realización de un taller, con el restante, que no se realizó hasta el 24 de julio", explican. Cachafeiro señala que el gobierno de Forcarei pagó una factura de un servicio que solo se tenía que realizar parcialmente por la entrega del manual, "pero sin que se completara la prestación ya que la actividad formativa no se celebrara". Además, añade: "Aunque el gobierno está poniendo dificultades para acceder a la documentación a la que tenemos derecho para hacer nuestra labor de fiscalizar, suponemos que es porque tiene algo que ocultar, estamos detectando circunstancias anómalas", apunta la portavoz popular.