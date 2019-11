López no optará a la presidencia de la Mancomunidad y pide que su relevo sea un alcalde

El presidente en funciones de la Mancomunidade Terras de Deza y también alcalde de Rodeiro, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Terras de Pontevedra Norte y diputado provincial, Luis López, anuncia que no optará a la presidencia del organismo supramunicipal y aboga porque ocupe el cargo uno de los regidores de los concellos que la integran.

"No optaré a seguir, tal y como ya le comenté a mis compañeros hace mucho tiempo", manifiesta. "Actualmente tengo demasiadas ocupaciones a las que hacer frente y no dispongo del tiempo requerido para dedicarle a la mancomunidad en esta nueva etapa próxima a empezar, ya que mi situación cambió en los últimos meses, especialmente, desde que asumí responsabilidades en la Diputación", apunta.

Con respecto a quien debe sustituirlo, afirma que "lo que sí tengo claro es que la presidencia debe ser ejercida por uno de los alcaldes que la integran, ya que no tiene sentido que sea un concejal de la oposición, porque sería un tanto extraño y raro". Señala que "hago esta propuesta desde la legitimidad que me da el no optar a ningún cargo dentro de ella y pensando en el interés general de los vecinos".