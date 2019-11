- ¿Qué cambiaría si pudiera de todos estos años vividos?

-Siempre he intentado actuar con rectitud y compromiso, la verdad. Desde bien joven he procurado hacerlo bien cada día, con esfuerzo, trabajo e ilusión, que han sido mis premisas, así que me quedo con eso y no cambiaría nada.

- ¿Qué consejo le daría a alguien que quisiera hacer algo parecido a lo que de usted en 1968?

-Le diría por supuesto: esfuerzo, conocimiento, trabajo, dedicación, ilusión, que para mi son fundamentales a la hora de afrontar cualquier proyecto de viga. Como te decía siempre quiero intentar hacerlo bien todos los días, tratando de dar el mejor servicio y calidad a los clientes y trabajadores. A mi entender, las cualidades del emprendedor se deben basar en el conocimiento y el constante estudio de su sector, de las demandas de los clientes; además de perseverancia y constancia en el aprendizaje, tener ganas de servir y servir bien, con ideas innovadoras para hacerlo. Debemos amar lo que hacemos para no rendirnos nunca, estamos obligados a ser optimistas, pues debemos transmitir alegría y ganas de trabajar. Tenemos que estar siempre al lado de nuestros clientes y trabajadores, tenemos que cuidar nuestro entorno social, lo que supone aportar bienestar sin ninguna duda.

- De todas las condecoraciones recibidas, ¿cuál es la que le hizo más ilusión de todas?

-Por supuesto, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo que me concedió el Gobierno en el año 2017, un reconocimiento que agradezco muchísimo, aunque creo que no me la merezco, sinceramente. Tengo que decir que se trata de un premio que ha sido para todos mis trabajadores, clientes y proveedores que han confiado en nosotros y confían diariamente en el grupo. También me hicieron mucha ilusión recibir el Premio Ciudad de Pontevedra y el de Familia Empresaria de Galicia. En general todos, porque suponen un reconocimiento al trabajo diario del conjunto de los trabajadores.

- ¿Un empresario nunca deja de serlo o tras la jubilación es conveniente saber delegar en otros?

-Hay que delegar siempre y trabajar en equipo. En solitario es complicado poder cumplir. El trabajo en equipo es mucho más agradecido y eficaz, sin duda.