Cuíña recuerda a Crespo que en 26 años nunca apostó por la elección de pedáneos en urna

El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, considera que el informe del secretario municipal sobre el proceso de elección de los alcaldes de barrio representa "una bofetada en la cara al alcalde, José Crespo, y a su gobierno que los obliga a activar un procedimiento que tenían conscientemente dormido y que no se activaría si Compromiso no pidiese dicho informe".

Para Cuíña es inadmisible que el retraso en las elecciones es el mismo que con el gobierno anterior, porque, dice, Crespo nunca apostó por la elección de los pedáneos en urna en 26 años". Además, en relación a los cambios en el reglamento, exige que no sean con fines partidistas y "para favorecer a los que los populares suelen referirse como los nuestros sigamos teniendo democracia real". Asegura que estarán vigilantes y que no pasarán por imposiciones políticas a aquellos vecinos que decidan apostar por candidatos diferentes "al oficial" y lamenta que este gobierno volviese, en tiempo récord, a dividir a los ciudadanos entre los que los apoyan y los que no.