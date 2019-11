El Bloque de Cruces acusa al grupo socialista de "confundirse de enemigo"

El BNG de Vila de Cruces le aclara al PSOE local que "se confunde de enemigo, ya que fue el BNG quien les permitió estar gobernando y echar fuera al PP". Manifiesta que "muchas veces, cuando la inoperatividad o la incapacidad frustra los objetivos que tienes marcados, te lleva a echar balones fuera y a culpar a los demás de tus propias malas decisiones y esto es lo que ocurre con el PSOE de Cruces", afirma.

Señala que "no queremos entrar en conflicto a pesar de que el único modo que tienen de combatir nuestro trabajo es faltando al respeto y haciendo demagogia, pero no queremos entrar en discusiones inútiles". Y recuerda que "como bien decía uno de los miembros del PSOE cruceño, no todo vale, pues a ver si se aplican el cuento y se ponen a trabajar por el concello, en lugar de perder el tiempo inventando historias para no dormir". Le piden a la portavoz socialista, María del Carmen Silva, que "más allá de seguir con esta vuelta al pasado, se centren en sacar el trabajo adelante, que ya van cinco meses y el cambio es nulo". Y apunta que tal y como publicaron en su boletín, le tienden la mano para trabajar. "Somos la alternativa de gobierno, tan solo pedimos lo que ofrecemos: respeto y lealtad".