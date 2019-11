Queremos Parcelarias en Agolada remitió el lunes un escrito con sus demandas a la Valedora do Pobo

El presidente de la Asociación Queremos Parcelarias en Agolada, Juan Carlos Sánchez Fuciños, remitió el pasado lunes a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, un escrito y documentación sobre las concentraciones parcelarias paralizadas desde hace diez años en el municipio y ya recibió notificación de la recepción. De esta manera, el colectivo da un paso más en sus reivindicaciones para evitar que se consuma esta "extraordinaria injusticia con los vecinos de las zonas pendientes de estas concentraciones".

En la documentación aportada la asociación recuerda la urgencia de las demandas "porque de no llevarse a cabo el decreto de la concentración parcelarias se perderá la inversión económica realizada hasta ahora con el consiguiente retraso temporal en el proceso, al tener que elaborar unas nuevas declaraciones de impacto ambiental". Además, aporta un documento presentando la relación de todos los proyectos productivos para esta zona que están pendientes y paralizados por la "falta de respuesta de la Xunta ante la necesidad de decretar las concentraciones parcelarias pendientes".

El colectivo también le informa de que "el 1 de marzo, en el auditorio de Agolada repleto, compareció nuevamente el director general, el señor Pérez Dubois, y técnicos de su departamento. Era el día esperado para recibir buenas noticias respecto del decreto de las parcelarias iniciadas y el inicio de las solicitadas, pero no fue así" indica el colectivo que apunta que "nos dijo que sacarían una ley en julio que agilizaría mucho los procesos y que en septiembre estaría nuevamente con nosotros. Nos pareció una burla y así se lo hicimos saber y no recató en contestarnos que él cobraría igual tanto que se hicieran las parcelarias como que no". Critica que "no cumplió la promesa de que él vendría en septiembre al igual que había dicho que los técnicos se desplazarían en mayo".