El PP de Silleda asegura que el gobierno pagó las obras en Toxa sin que rematasen

Los populares de Silleda inciden en el mal estado en que se encuentra la pista de entrada a Toxa, la aldea que se encuentra en la carretera que enlaza el casco urbano con Escuadro. El vial está intransitable debido a los baches y las piedras sueltas, que suponen "un grave riesgo para los coches que circulan por él", apunta el líder del PP trasdezano, Ignacio Maril. Además, la presencia de maleza dificulta todavía más el tráfico rodado.

Este acceso y el resto del vial que discurre por la aldea fue incluido dentro del plan de obras de mejora de pistas de este año. Sin embargo, los vecinos aseguran que la pista está sin acabar, y que llevan meses siendo ignorados por el alcalde, Manuel Cuíña, "a pesar de que se dirigieron a él en varias ocasiones para que les diese una solución". Maril no entiende por qué no llegó a mejorarse este tramo, mientras que sí se hormigonaron pistas "que llevaban a dos ó tres casas". Asegura que en el caso de la obra de Toxa, no solo se pagó lo que estaba presupuestado, sino que incluso se pagó una partida por excesos de mediciones a la empresa adjudicataria.