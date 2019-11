Material y mano de obra para reconstruir la casa quemada de la familia de Berres

El fatídico incendio en la casa de unos vecinos de Berres ha despertado la solidaridad en el municipio estradense. Tal es así que desde Cáritas han organizado una recolecta de dinero a través de una cuenta bancaria que sigue abiertas hasta el día 15 y que ronda los diez mil euros de ingresos. En la jornada de ayer, el teniente alcalde, Juan Constenla, destacó algunas de las empresas que prestaron su ayuda para la reconstrucción de la casa.

Desde la empresa Dalarjo, José Ricardo González Lorenzo, y de construcciones Lorenzo, Antonio Lorenzo, han acompañado al teniente alcalde ya que son dos de los empresarios que colaborarán en la rehabilitación de la casa de la familia de Manuel Neira. Por un lado, Antonio Lorenzo ofrece tanto trabajo como materiales de construcción para poder arreglar algunas de las estancias dañadas. Desde Dalarjo ofrecerán material para la reconstrucción de la cubierta de la casa, "para eso hablarán con el dueño y verán lo que es necesario", explica Constenla. También se prestaron a ayudar las empresas de madera Madesa y Mucarce, que darán puertas interiores y armarios.

"Hay que agradecer la solidaridad de estos empresarios, que no son los únicos, ya que tenemos llamadas de más gente que está interasada en poder contribuir para que la familia de Manuel Neira pueda volver a su hogar lo antes posible", resalta Constenla. Amplía el agradecimiento a todos los que han aportado un grano de arena para ayudar a esta familia, así como a los organizadores de eventos solidarios.

"Es una causa muy injusta y siempre que pueda colaborar lo voy a hacer, más cuando es una persona de la zona", afirma Antonio Lorenzo. Por otro lado, Ricardo González, resalta que fue una decisión tomada por todos la empresa y "pensamos en que podríamos ayudar a arreglar la cubierta, por lo que nos pusimos en contacto con Constenla", añade.

El dueño de la casa, Manuel Neira, ha querido agradecer a los representantes de las empresas: "No tengo palabras para vosotros y para todos los que nos han ayudado. La colaboración que me dan es muy importante", afirmó. Además, explicó que aún no sabe cuando se van a poder iniciar las obras en la vivienda. El informe destaca que la "estrustura hay que reforzarla, pero que es recuperable. Lo peor es el rejado que hay que hacerlo todo de nuevo", comenta.