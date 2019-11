Manuel López Pérez: "Non nos preocupamos de coidar o souto, só de ir coller e comer as castañas"

Lalín acolleu onte una charla informativa sobre o aproveitamento sostible dun souto, promovida pola Consellería de Medio Rural a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). Estivo impartida por Manuel López. Contou cunha concorrida asistencia e tamén estivo presente o edil de Medio Ambiente, César Reboredo.

-Como foi a xornada?

-Notei interese e houbo bastante xente implicada na produción de castiñeiros e entre ela, persoas novas animadas a seguir.

-Existe un descoñecemento do aproveitamento sostible dun souto?

-A castaña é un mundo tan coñecido que todos cren que saben de castiñeiros e de castañas, pero probablemente por ser tan obvio e telo diante das narices durante tantos anos, non lle damos aprecio mais que cando imos collelas e comelas e non nos preocupamos de coidar o souto. Non sabemos as variedades, non coñecemos que hai moitos prezos para moitas castañas distintas e para moitos mercados, que hai distintos abanos de posibilidades para facer produtos como en fresco, en primeira e segunda transformación, que hai un montón de países que son mercados totalmente distintos con gustos diferenciados, que hai pragas e enfermidades e formas de previlas, que hai outra maneira de producir que é souto vellos e soutos novos, ... Hai una simplificación probablemente do que é o sector e o sector é máis complexo que todo iso. Cando hai un prezo dun euro e noutras de dous, hai que preguntarse o porqué.

-Como deben ser as podas?

-O castiñeiro ten a problemática de que a poda de formación que se lle faga vai ser fundamental. Unha vez que teño a árbore formada, o que teño que facer é estar pendente dunha poda de saneamento e outra de frutificación, pero isto xa o vai pedir o castiñeiro. Cando se produce unha ferida ou cando seca unha póla ou rompe tamén hai que facer unha poda sanitaria. Despois hai que facer a máis agresiva, que é a de renovación e é cando empeza a dar as castañas máis pequenas ou me empeza a dar menos.

-Antes mencionaba o tema das enfermidades do castiñeiro, ¿ a avispilla é unha das máis comúns?

-É unha das máis preocupantes porque é a novidade e porque non coñecemos máis que algún antagonista natural e o castiñeiro é moi antigo en Galicia, pero o tema do castiñeiro en froito ten moi poucos anos, porque aquí non existía a castaña a nivel estatístico. A partir do 2008 sabemos que é unha froita e toda a investigación que había antes era para a produción forestal e non ten nada que ver a produción de madeira que a de froito. Polo que o tema de pragas e enfermidades tamén é algo novo, pero a nivel de administración e de sectores estase facendo todo o posible para minimizar os danos da avispilla, porque a xente está preocupada sobre todo por pragas e enfermidades.

-Abordou a rendibilidade do sector?

-Si e é moi sinxela, tanto como ver o que da un castiñeiro e extrapolalo a un marco de plantación de aproximadamente dez por dez, que son cen castiñeiros por hectárea e multiplico por unha media do que se está pagando o quilo e aí está a rendibilidade por hectárea. O que hai que pensar é que os soutos teñen que ser profesionais, hai que facerlles unha observación, teñen que ser plantacións novas e se é posible, que as variedades estean separadas. Aquí temos terreos suficientes para facer plantacións, que complementan á actividade gandeira ou a outra, e a xente está animada, pero a preocupación é que o faga ben e que a planta sexa boa e se se cumpre estas dúas cousas, o proxecto está asegurado.

-É certo que este ano está sendo unha temporada mala de castañas?

-Isto é coma na feira, depende das variedades e das zonas, pero é certo que cando vén unha temporada de moita calor e humidade no verán, ademais de influír a avispilla, iso minimiza a colleita, aínda que non á calidade. Tamén me dixeron que por algunhas zonas houbo un fungo de verán que lle afectou.