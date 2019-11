El PP veta en el Parlamento una comisión por los daños del jabalí

El PPdG rechazó anteayer una propuesta del BNG y del Grupo Mixto para la creación en el Parlamento de Galicia de una comisión de investigación sobre los daños causados por la proliferación del jabalí en Galicia. La iniciativa partió del diputado del BNG Mini Rivas.

El portavoz del grupo popular en la cámara autonómica, Pedro Puy, indicó que si bien su formación no niega que estemos ante un "tema importante, tanto Xunta como Gobierno central trabajan ya en esta cuestión a través de diferentes órganos. Puy valoró que el Estado tiene una comisión en la que se integran las comunidades autónomas, los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica y, por eso, pidió "un poco de respeto y esperar a ver qué hacen. No se trata de un veto ni de una minimización del problema, que por eso se está abordando con seriedad entre todas las administraciones implicadas", dijo. Desde los grupos proponientes se censuró este veto y se culpó al grupo mayoritario de la cámara, de actuar con improvisación y con medidas electoralistas y no eficientes para el control de una especie que ocasiona numerosos daños en los campos de cultivo.