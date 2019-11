Julio Ramos cuestiona las obras del párking de la Fervenza do Toxa

El coordinador de CCD Silleda, Julio Ramos, cree que las mejoras efectuadas en el aparcamiento de la Fervenza do Toxa son "un mero trámite administrativo para justificar subvenciones", y que no se adaptan al entorno. Critica el uso de materiales plásticos y hormigón para la recogida de aguas pluviales, "existiendo otros métodos compatibles con espacios naturales". Tanto las plataformas de uso vehicular como las de aparcamiento "no están dotadas de las medidas y métodos de drenajes compatibles", afirma, además de carecer de pendientes y materiales adecuados. Ramos también echa en falta barandillas y otras medidas se eguridad y anima al gobierno a dotar de un solado adaptado al contorno para la ubicación de los contenedores de residuos orgánicos con protección.