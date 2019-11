Un discípulo chamado Balbino

O pasado día 3 Xosé Neira Vilas cumpriría 91 anos. O feito está sendo aproveitado pola comunicade escolar do colexio Xesús Golmar de Lalín para "lembrar, descubrir e afondar na vida e obra dunha persoa que marcou a historia das letras galegas" mediante unha serie de accións participativas no centro.

Sito na travesía Memorias dun neno labrego de Lalín e flanqueado pola rúa que recibe o mesmo nome, o CEIP Xesús Golmar ten una conexión especial con Xosé Neira Vilas, que tamén lle da o seu nome a biblioteca deste centro escolar lalinense, algo que teñen moi presente dende a comunidade escolar. O colexio non quería deixar pasar "unha oportunidade tan fermosa coma o seu cumpreanos" e organizar unhas xornadas na súa honra con distintas propostas culturais e participativas. Na última semana nas distintas aulas foise repasando a súa traxectoria facendo especial fincapé nos seus anos na emigración e na volta a Galicia xunto a súa inseparable Anisia Miranda se fixo cargo da fundación que leva o seu nome "dinamizando desde o rural a literatura galega e achegándola a todo o mundo", lembraban onte dende o colexio.

Tamén fixéronse distintas lecturas dalgunha das súas obras máis representativas, especialmente Memorias dun neno labrego e proxectando o documental O espantallo amigo para os estudantes do centro escolar lalinense. Precisamente ambientado neste conto decorouse a entrada do colexio Xesús Golmar cunha gran árbore sobre a que o espantallo amigo dos paxaros e do resto de animais desfruta coas entradas e saídas dos cativos. No mesmo espazo do recinto pódese contemplar tamén unha exposición da obra completa do autor de Gres, atopándose algún exemplar de gran valor ao estar asinado polo propio Neira Vilas "e mesmo sendo agasallados á biblioteca do centro por el mesmo", apuntan dende o centro académico dezano.

Interdisciplina

O achegamente á vida e obra de Xosé Neira Vilas levouse a cabo estes días no "Xesús Golmar" en todos os niveis educativos dun xeito interdisciplinar "para posibilitar afondar no seu coñecemento a través de todas as materias e empregando os máis variopintos recursos", sinalan dende o colexio.

Estes días tamén lembraban no Golmar cando no 2012 Neira Vilas andaba paseniñamente polos corredores do centro onde o alumnado o recibía lendo e amosando fragmentos das súas obras máis sobranceiras, e descubría a placa da biblioteca do centro co seu nome. Foi cando o sobranceiro autor de Gres bromeu dicindo aquelo de que "teño unha rúa aquí, unha estatua alí na praza e agora unha biblioteca... este barrio é todo meu!". Por se todo iso fora pouco, ese mismo día lembrado por todos no Golmar estreouse a Muiñeira de Neira Vilas, composta especialmente para unha ocasión que ningún esquece xa no colexio lalinense.