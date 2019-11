Destinan 156.000 euros a las comarcas para proyectos del Xacobeo 2021

La Axencia de Turismo de Galicia publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) la resolución de las subvenciones concedidas a proyectos nuevos de dinamización del Xacobeo 2021, dentro del programa O teu Xacobeo, destinadas a Concellos, personas físicos o jurídicas y a entidades públicas y privadas.

En las comarcas los beneficiados de estas ayudas son: el Concello de Rodeiro por Cantos no Camiño (2.100 euros), el de Lalín por Lalín, un cruce de camiños (23.232), Anxo García Fernández por Maese Seisdedos no Camiño de Santiago (7.504 euros), Viravolta Títeres por Cómicos da Legua (10.125) y A Viaxe de Giacomo Antonio Naia a Santiago, marionetas e guitarra (12.925), Amarelas Sociedade Cooperativa Galega por Camiños de identidade (13.670), Técnicas y Gramaxe por Os Balbinos fan a Ruta Xacobea (24.840), Escudería Lalín-deza por Eventos do motor (20.000 euros), la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago por Lalín-Deza por Lalín, dos camiños, un destino (10.493 euros), la Asociación Sociocultural Banda Artística de Merza por O andar da música a través do Camiño (11.200) y la Asociación Cultural Agolada Crea por Efecto badalada (20.000 euros).

Mesa do Camiño

Ayer se celebró la Mesa do Camiño y la diputada de Turismo, Ana Laura Iglesias, mostró el compromiso de impulsar la mejora integral de las vías provinciales por las que pasa el Camino. Asimismo, la Xunta también apuesta por mejorar la seguridad vial. Iglesias destacó que el Camiño da Geira e dos Arreiros "que pasa por Forcarei y A Estrada, en tan solo nueve meses ya atrajo a más de 700 peregrinos". La alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, está incrementando los contactos para alcanzar el reconocimiento oficial de la Xunta de esta ruta jacobea.