Carlos Carracedo presenta o sábado en Lalín o seu libro 'Somos de Arxerís'

Os salóns do Círculo Recreo-Casino de Lalín acollerán o vindeiro sábado día 9 a presentación do libro Somos de Arxerís de Xosé Carlos Carracedo Porto. No acto previsto para as 20.00 horas tamén estarán presentes a xornalista de FARO DE VIGO en Deza Salomé Soutelo Vázquez e o tamén xornalista e crítico Manuel Núñez Fiuza.

A obra editada por Toxosoutos e a súa carta de presentación no eido da literatura galega e converterase tamén nese primeiro paso que cómpre dar para ir abríndose camiño, según o crítico Ramón Nicolás. Carracedo é para Nicolás un "verdadeiro activista cultural como testemuña tanto a revista que confundou e anima, Clicloxénese expresiva, como outras iniciativas culturais nas que participa. O autor fainos entrar e saír nun universo literario en que se suceden acontecementos extraordinarios unidos por unha apelación compartida que paira sobre esa capacidade que non debemos perder nunca de sorprendernos e, mesmo, de interrogarnos directamente sobre o que é posible e o que non, sobre o paso do tempo, sobre a propia morte".