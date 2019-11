El BNG recoge firmas para forzar a la Xunta a dotar a Deza de una ambulancia medicalizada

El BNG dezano ha prácticamente agotado la vía política para reivindicar a la Xunta una ambulancia medicalizada para este territorio y ha decidido que es momento de visualizar esta demanda a través de una "campaña social" con la implicar a la ciudadanía en una reivindicación que entiende más que justificada.

Desde ayer, y durante las próximas semanas, la organización nacionalista comarcal recoge firmas para tratar de convencer al gobierno autonómico de la necesidad de una unidad de asistencia sanitaria medicalizada "con todos los elementos y personal técnico necesarios para garantizar un rápido traslado a Santiago de pacientes accidentados graves". En función de cómo se desarrollen los acontecimientos, no se descarta que esta campaña, que también incluye acciones de información a los vecinos, "remate en una movilización social".

El BNG llega a esta situación después de reivindicaciones en solitario en los últimos años como mociones municipales, iniciativas parlamentarias o enmiendas a los presupuestos de la Xunta se topasen con la "desidia total por parte del PP, votando en contra de la moción presentada en Lalín como en el Parlamento de Galicia, con las mentiras de Feijóo diciendo que había una ambulancia más cuando no había nada". Sobre esta última cuestión apunta directamente a que "por decisión de la Xunta esta comarca quedó sin opción a contar con más ambulancias" pues, prosigue, en el último concurso público del 061 no se recogían los nuevos recursos para Deza, "tal y como denunciamos en el mes de mayo". "Las políticas de recortes sanitarios del PP matan; ya lo constatamos dos veces en nuestro entorno, y no queremos volver a ser portada de todos los medios de comunicación por un fallecimiento más".

La organización nacionalista enfatiza en que Deza cuenta con una población que supera los 40.000 habitantes, repartidos en más de 160 parroquias con un grado de diseminación elevado y en una extensión de más de 1.000 kilómetros cuadrados y que para cubrir las necesidades sanitarias funcionan dos servicios de urgencias -en Lalín y en Silleda- con unos medios humanos y materiales "muy limitados y con dos ambulancias, ninguna de ellas medicalizada". También pone el acento en que los tiempos en recibir atención sanitaria dentro de unos límites de tiempo cortos son esenciales para la supervivencia del paciente en casos como infartos, accidentes graves, alergias o picaduras de insectos. Al no contar la comarca con una unidad medicalizada, es preciso desplazar, en casos urgentes, a un médico del centro de salud, que, de este modo, deja desatendido el servicio.