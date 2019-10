Compromiso y Bloque afirman que la anunciada ambulancia es un vehículo de apoyo sin personal

El anuncio del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la concesión a Deza de una ambulancia con base en Lalín fue recibido ya anteayer con cierto escepticismo por parte de fuerzas políticas del municipio. El hecho de que desde el gobierno gallego se revelase esta mejora para la red de transporte urgente sanitario del 061 con cierta ambigüedad, generó desconfianza, pues no se aclaraba si la unidad sería medicalizada -como lleva demandando la corporación municipal desde hace años- o asistencial. Pues bien, ahora tanto Compromiso por Lalín (CxL) como el BNG comarcal aducen que a la base de la cabecera comacal dezana solo llegaría un vehículo de apoyo como el que ya había hasta febrero del año pasado, que además carece de personal de cualquier tipo.

La agrupación de Rafael Cuíña siembra sus dudas, mientras que el BNG se muestra más categórico y censura lo que considera un engaño a los ciudadanos. Compromiso manifiesta su "preocupación, añadida a la de profesionales de las ambulancias y vecinos ante lo que podría suponer un grave engaño de la Xunta y del gobierno de José Crespo". Con estas palabras alude a las "sospechas más que infundadas" de que el anuncio de una ambulancia para Lalín, a raíz de las preguntas del BNG en la cámara autonómica" estemos ante un vehículo de apoyo "que dista mucho de la ambulancia medicalizada" y entiende que este engaño a los vecinos debería acarrear "responsabilidades políticas".

De engaño a los ciudadanos también habla el BNG dezano. En un comunicado, recuerda que en el pleno del parlamento Feijóo llamó ignorante su la portavoz nacional, Ana Pontón, ante su supuesto desconocimiento de que a Lalín ya le había sido asignada una segunda ambulancia -la tercera para Deza- en el mes de septiembre. En primer lugar, garantiza que la unidad de transporte a la que hizo referencia el presidente del gobierno autonómico no es una apuesta de la Xunta para mejorar el servicio del 061, "sino que es producto de una oferta de mejora en la concesionaria del contrato para lograr más puntuación en el concurso". Asimismo, explica que este tipo de vehículos no tienen asignados medios personales ni siquiera materiales "para la realización de un servicio de calidad. Nadie ejerce un control sobre ellas y en la metodología de trabajo carecen de criterios de urgencias", añade. En relación a este modelo de unidades de apoyo, el Bloque comarcal desvela que ya existía una hasta febrero de 2018, retirada entonces de la prestación por parte de la anterior concesionaria. "Es decir, nada nuevo", remarca. En su narración de los acontecimientos, subraya que si la Xunta efectivamente tuviese voluntad de mejorar este servicio en la comarca con una nueva ambulancia, esta estaría contemplada en el concurso del pasado mes de abril, resuelto en septiembre, cuando sí se contemplaban las de O Carballiño o Monforte.

En palabras de los nacionalistas, la escasez de una ambulancia no solo afecta a la vida de las personas que en un momento pueden tener una urgencia, sino que traslada a los profesionales la responsabilidad de su uso ante una emergencia o dejar de utilizarla si aparece otro caso más grave. "Esto es una irresponsabilidad por parte del PP", enfatizan. Otro dato significativo de la falta de compromiso de la Xunta con esta comarca en la prestación de esta asistencia se evidencia en el proyecto del Centro Integral de Saúde (CIS) proyectado en Alto de Vales. "Solo se contempla la reserva de plazas de ambulancia para una sola, lo que quiere decir que no tienen pensado dotar a la comarca ni de otra convencional ni de la medicalizada".

Para las dos organizaciones políticas, el gobierno gallego y su presidente no deberían tener esta actitud con un tema tan sensible como la sanidad y avanzan que seguirán demandando la unidad medicalizada, denominada técnicamente de Soporte Vital Avanzado (SVA). "Pediremos responsabilidades por el destape de la mentira de Feijóo, tanto en el parlamento, como en los concellos de la comarca", anuncian los nacionalistas, quienes además dicen que los dezanos no se merecen "este trato discriminatorio e irresponsable del PP, que no duda en mentir descaradamente para justificar lo injustificable. En política solo hay una cosa más grave que la negligencia, que es la mentira", sentencia.

"Los recortes del PP en materia sanitaria matan y las mentiras de Crespo sobre lo conseguido con el conselleiro son indecentes", proclama Cuíña. Compromiso pone encima de la mesa la posibilidad de crear, junto a vecinos y profesionales de la sanidad, un frente común "ante esta grave situación y las mentiras del PP". Por último, se pregunta "cuántas personas más tienen que morir para que se dote a la comarca de una ambulancia medicalizada y se acometan mejoras en el ambulatorio".