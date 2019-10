Un dez en orixinalidade

Profesores e alumnos no interior do centro. // Bernabé/Javier Lalín

Á hora de configurar as opcións formativas dun centro educativo, existen materias de libre configuración polas que pode apostar ese instituto. Pero también hai a posibilidade de elaborar asignaturas propias, presentando un curriculum que tén que ser aprobado pola Xunta. No caso do instituto Marco do Camballón, de Vila de Cruces, os seus estudantes de Secundaria e Bacharelato contan con catro materias optativas que se saen da oferta habitual que invitan a seguir investigando máis alá das horas lectivas. Falamos de Iniciación ao debate, que imparte Araceli Costoya; Igualdade de xénero, con Montserrat Sanmartín; Iniciación á astronomía, co profesor Xosé Díaz, e Regueifa e improvisación oral en verso, responsabilidade de Sechu Sende. Máis de medio cento de estudantes están matriculados nestas materias.

Tanto Iniciación á astronomía como Iniciación ao debate están xa no seu segundo curso. A primeira xurdiu ao amparo do departamento de Matemáticas, ao que pertence Xosé Díaz, e quere recuperar a tradición astronómica de Vila de Cruces, tanto polos seus cumios con excelente visibilidade nocturna (como a Madanela) como polo legado de José López, quen construira o seu observatorio de Zarragrande a mediados dos anos 90. Díaz imparte nocións de astronomía a 10 alumnos, que aprenden non só a manexar un telescopio, senón tamén a facer un radiotelescopio caseiro para detectar Xúpiter ou unha revista, a finais de curso, como a que editaba o neno da estrela. Haberá tempo tamén para ver cómo a astronomía serviu de inspiración para filmes e para obras literarias.

Iniciación á astronomía é para estudantes de primeiro de Bacharelato, mentres que Iniciación ao debate ofrécese a primeiro e tamén a segundo. Son cinco alumnas e un alumno en total. A profesora, Araceli Costoya, explica que para preparar as clases bota man de material dispoñible no Ministerio de Educación e Ciencia, como Oratoria eficaz. El arte de hablar, e da experiencia que pode aportarlle outro docente, pero do IES Laxeiro, Manuel Igrexas, responsable dunha formación similar neste instituto, ainda que un é filósofo e a outra, filóloga. Os alumnos non se limitan a facer debates en grupos ou a prepararse para as probas do Parlamento Xove. A obra citada propón un laboratorio para traballar cuestións como a proxección de voz ou a articulación. Así "o ano pasado tiñan que grabarse cun caldeiro na cabeza. Despois de recoñecer ese son, debían grabarse de novo, pero sen o caldeiro, e tentando imitalo", explica a docente. Tamén é moi efectivo que os estudantes se graben falando diante dun espello, para recoñecer tics como cara a ónde miran, se se tocan moito o pelo ou a cara...

Son propostas que axudan a vencer o medo a falar en público, pero tamén a buscar documentación cando hai que preparar un debate. Así que é normal que o traballo vaia máis alá das horas de clase. Igual que tamén traspasan as aulas as situacións nas que promover a equidade entre os homes e as mulleres. Diso trata Igualdade de xénro, a materia que Montserrat Sanmartín imparte a 38 alumnos de segundo de Secundaria. Todo un éxito se lembramos que no primeiro ano eran 8 matriculados e no segundo, 12. Carmen Moure foi a encargada de preparar o currículum dunha materia na que se traballa a necesidade do feminismo e da igualdade de xénero, así como as mulleres loitadoras ou o papel dos medios na elaboración de titulares. Pero Sanmartín tamén é psicóloga, así que tamén anima aos seus alumnos a expresar emocións, a involucrarse na celebración do 25-N ou do 8 de marzo, a detectar ata qué punto segue habendo visións machistas en festexos como as Navidades ou o Entroido, cos seus tópicos sobre os disfraces sexis. Unha das súas inspiracións para preparar as sesións é o Claustro Virtual de Coeducación, Clavico.

Pola súa banda, Sechu Sende coordina a materia optativa máis veterana a nivel de curiosa: Regueifa e improvisación oral en verso. A materia leva xa catro anos no centro, é unha optativa de segundo de Secundaria con dúas alumnas, ás que hai que engadir as outras catro do Clube de Regueifa. "A materia permite desenvolver activiades relacionadas coa comunicación e a psicoloxía persoal, así como a creatividade". Os estudantes que optan por esta formación descobren cómo lles afecta, para ben, á autoestima e á seguridade persoal, mentres de paso aprenden a organizar festivais e eventos culturais por si mesmos. Nunha corrente regueifeira en auxe, Cruces xa mantivo contactos con improvisadores de Cataluña, País Basco e lusofonía.