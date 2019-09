El PSOE considera "inadmisible" que Crespo cuestione a la adjudicataria de Praza da Vila

El grupo municipal socialista de Lalín considera "inadmisible" que el alcalde "ponga en entredicho" la capacidad de la empresa adjudicataria de la reforma de la Praza da Vila para rematarla en plazo. "Si la actuación no está finalizada para las fiestas patronales de As Dores, la culpa no es de ninguna empresa, sino responsabilidad única y exclusiva del regidor por paralizar su inicio", afirma.

El PSOE recuerda que fue José Crespo quien dilató el comienzo de las obras mientras valoraba si acometía o no el proyecto y "hablaba de ajustes que lo pospusieron irresponsablemente". "Si no anduviera mareando la perdiz, estaría completada en los plazos con total garantía", alega. Por eso, le resulta "completamente lamentable" que el alcalde "ataque la fiabilidad de una empresa de Lalín para esconder su responsabilidad". Por su parte, muestra su confianza en el potencial de las empresas locales y aguarda que llegue a tiempo una mejora gestionada por el cuatripartito.

Ponte dos Cabalos

Otra iniciativa promovida por los socialistas en el anterior gobierno es la rehabilitación de la Ponte dos Cabalos, de modo que celebran la concesión de 75.000 euros por parte del GDR para hacerla realidad. De gran complejidad, debido a los permisos y estudios necesarios para su realización, este proyecto permitirá recuperar un puente medieval de enorme valor histórico y monumental, que atraviesa el río Arnego a la altura de Parada y que se halla en pésimo estado de conservación.