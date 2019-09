Terras de Pontevedra Norte propone ayudas de 151.500 euros a seis iniciativas

La junta directiva del Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte aprobó una propuesta de resolución de proyectos no productivos que, cuando sea ratificada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), permitirá destinar 151.547 euros a seis iniciativas. Con esta propuesta de resolución quedarían comprometidos todos los fondos disponibles para el presente ejercicio, y están en lista de espera otros tres proyecto, ya que no hay fondos para todas las solicitudes aprobadas. El GDR destaca el incremento, en la presente convocatoria, tanto en el número de proyectos aprobados como en el volumen de inversión proyectada, 393.055 euros, en actividades no productivas.

Los seis proyectos que optan a subvención son los siguientes: en Vila de Cruces, la puesta en valor del castro de San Paio tiene una inversión aprobada de 13.310, por lo que se propone una subvención de 11.979 euros (el 90% del total de gasto). El Concello de Forcarei precisa un aula de informática, para la que contempla una inversión de 14.545 euros. La ayuda es de 13.090, también el 90% del total. El Concello de Lalín prevé invertir 115.273 euros en restaurar la Ponte dos Cabalos y recuperar el Camiño Real. La subvención propuesta asciende a 75.000 euros, el límite máximo de ayuda. El Concello de Silleda prevé invertir 21.111 euros en un gimnasio en el aula polivalente del centro cultural Vista Alegre, en A Bandeira. El GDR propone una subvención de 12.335 euros. De nuevo en Lalín, la Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón, en Doade, invertirá 20.950 euros en poner en valor el Castro de Doade. La ayuda a que opta es de 18.855 euros (el 90%). Por último, el Club Balonmano Lalín tiene un gasto aprobado de 23.140 euros para adquirir un vehículo inclusivo. Opta a una subvención de 20.826 euros, que supone también el 90% del desembolso total.