Las cubiertas del CEIP Xesús Golmar, entre las vacaciones de Navidad y el verano de 2020

El Concello de Lalín aprovechó las vacaciones de verano para arreglar algunas deficiencias en centros educativos, pero no la más importante: La pérgola y las cubiertas de los patios del CEIP Xesús Golmar. "No se pudo adjudicar porque no había crédito consignado -sostiene Crespo- y porque el interventor nos dijo que no se podía acometer como tenía proyectado el anterior gobierno, sino que había que firmar primero un convenio con la Xunta". En este punto, la firma de un protocolo con la Consellería de Educación, está ahora el asunto. "Como no nos daba tiempo a realizar toda la tramitación y adjudicar los trabajos antes de terminar el verano, tuvimos que retrasarlos", expone el alcalde, que pretende sacar la obra a concurso para acometerla lo antes posible. En el mejor de los casos, construiría la cubierta del patio infantil y la pérgola de la zona de transporte durante las vacaciones de Navidad y quedaría para el verano de 2020 cubrir el patio grande.