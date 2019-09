Unha parroquia inzada de muíños

Arriba, aspecto exterior do muíño de Julio do Santón e detalle interior do do Outeiro. Abaixo, estado dos de A Pena e Jesús Casares.

Con motivo do percorrido que deseñou a asociación Roteiros de Lalín, con José Luis Rodríguez Jácome á cabeza, para o domingo día 8 polas terras de Goiás, achegamos este artigo para localizar os muíños de auga sobre os que os veciños desa parroquia teñen posesión. Por preto dalgún deles pasará o roteiro dese día, aínda que o seu estado actual e a maleza que os rodea impediralle aos participantes contemplalos a carón e con claridade. Damos conta de catro construcións nos lugares de Pareizo e Cotarelo, outros sete no Santón e Os Porcallos e seis máis entre Regueirancha e Casares.

| Trasdocastro (ou de Outeiro). Este muíño atópase no límite parroquial con Filgueira. Pertence aos veciños de Cotarelo, e está situado no lugar da Valga. O regueiro que o alimentaba era o da Abeleda, que aínda abastece o muíño do Outeiro, situado a 20 metros do mesmo (parroquia de Filgueira). Actualmente está cuberto de terra ata a metade, quedando unha entrada reducida duns 50 centímetros. O regato da Abeleda nace nunha fonte que leva o mesmo nome sita preto do castro de Cotarelo. Arredor dela circula unha lenda sobre un encantamento no que o protagonista foi un veciño do lugar de Pareizo, pertencente á familia de Claudio. Este home, a finais do século XIX, tivo que fuxir precipitadamente destas terras. O día que marchou, fíxoo ao amencer e pola congostra que atravesaba o lugar da Valga, onde estaba a fonte citada, e alí veu unha "señorita" moi fermosa peiteándose ao pé da fonte. El deulle os bos días, pero a muller non lle respondeu nada. O home seguiu o seu camiño, e máis tarde deuse conta de que unha muller non podía estar a esas horas peiteándose, polo que tiña que ser un "encantamento" ao que, segundo a tradición popular, lle había que facer unha pregunta á que a muller respondería entregándolle ouro. O home marchou para Bos Aires retornando anos máis tarde, aínda con aquel acontecemento no seu pensamento

| Mama Grande (ou Os Muíños). Segundo o interrogatorio do Catastro de Ensenada, este muíño recibe o nome de Mámoa Grande: " muele tres meses al año pertenece a Benito González, regulado su producto en veinte y cuatro reales". Pertence aos veciños de Pareizo na súa maioría, aínda que tamén hai veciños de Cotarelo coma os de Paulos ou os de Caxide que teñen dereitos no muíño. Está situado na Chousa do Muíño, e é abastecido polo rego de Portolaxosa, que recolle auga de pequenos regatos procedentes de Fontecabalos, as Raposeiras e Tras das Zarras.

| Da Escribana (ou da Miñoca). Pertence aos veciños de Pareizo na súa maioría, aínda que tamén ten dereitos a casa de Reboredo de Cotarelo. Está situado en Portolaxosa, e é abastecido polo rego de Portolaxosa, que recolle auga de pequenos regatos procedentes de Fontecabalos, as Raposeiras e Tras das Zarras.

| Portolaxosa/A Reboira. Pertence aos veciños de Pareizo na súa maioría. Ao igual ca o da Escribana, está situado en Portolaxosa, e é abastecido polo rego de Portolaxosa.

| De Julio do Santón. É o muíño que se atopa mellor conservado, e o que ten unha mellor calidade na súa construción. O ter un único propietario favoreceu o seu coidado e mantemento en pé. O muíño posúe dúas moas, único na parroquia, e é abastecido polo regueiro do Santón a través dun caneiro que guía a auga ata el.

| De Jesús Casares. Foi abastecido polo rego do Santón. Aínda posúe o rodicio, pero dentro dunha estrutura en mal estado.

| Muíño Novo. É propiedade de Eugenio Crespo, Ramón García Gil e outros. O regueiro que o abastece de auga é o do Santón, aínda que aquí recibe o nome de Portouriz, polo lugar no que se atopa. Este regueiro vai dar á Veiga, nacendo nas Barrosas e no fondo do monte do Costado.

| De Portouriz (ou de Faílde). Segundo o interrogatorio do Catastro de Ensenada, " muele cuatro meses al año pertenece a Manuel Faílde, su producto regulado en treinta reales". Posúe varios herdeiros. O regueiro que o abastece de auga é o do Santón, aínda que aquí recibe o nome de Portouriz, polo lugar no que se atopa. Este regueiro vai dar á Veiga, nacendo nas Barrosas e no fondo do monte do Costado.

| Da Zarra. O muíño é abastecido polo regueiro do Santón. Linda co monte de Entre os Cotos, Portouriz e Regueira Vella. Nel teñen posesión os veciños do lugar da Igrexa e das Casas Novas, aínda que agora está abandonado e sen auga.

| Dos Caseiros de Beilás. Segundo o interrogatorio do Catastro de Ensenada, este muíño recibía o nome de " Porto Chancelas, muele tres meses al año pertenece a Juan de Abeledo regulado su producto a Juan de Abeledo regulado su producto en diez y ocho reales". O muíño atópase situado en Camporredondo, e é abastecido polo regueiro do Santón. Actualmente está abandonado, sen tellado, e non recibe auga. A pesares diso, no seu interior conserva, case que que forma perfecta, o tramallo, o caixón do gran, as pedras da moa, e o caixón da fariña. Os propietarios son os da casa do Ferradás de Palmaz, Victorino Pérez, os da casa de Manolo de Emilia, Xosé Mosquera, os herdeiros de Ramona Barcala, Sindo e Luís de Xoán, e outros.

| Dos Porcallos. Segundo o interrogatorio do Catastro de Ensenada, " muele cuatro meses al año, pertenece a Alberte de Porral, regulado su producto en treinta y tres reales". Atópase en ruínas, situándose entre o límite da aldea do Santón e o monte de Palmaz. Aliméntase do río Madeiro, que vai dar á Veiga. Os donos son os da casa do Carboeiro dos Porcallos e outros.

| Do Xulián. Atópase entre as aldeas de Casares e Palmaz, ao pé da pista que une os dous lugares. Pertence á familia do Xulián de Casares. Atópase ben conservado.

| Da Pena. Atópase no lugar de Regueirancha. Aliméntase do regueiro da Pena, facendo linde co monte do mesmo nome, que se atopa entre o sur de Goiás e o norte de Lalín. O regueiro xorde de tres regatos que baixan desde os lugares de Delaparte, Palmaz e Alfonselle. Herdeiros propietarios deste muíño sos os da casa do Pidreiro e outros veciños de Palmaz coma os da casa do Granxa, do da Lagoeiro, e outros. Por fóra, goza de bo estado.

| Da Xesteira. Este aínda traballaba ata fai uns anos. Aliméntase do referido regueiro da Pena. So donos del os Mingos de Alfonselle, os Barcalas, os do Outeiriño do Souto, e outros.

| De Luis. Foi propiedade de Luís Taboada, sendo agora donos os da casa de García-Sánchez. Contaba cunha pequena vivenda a carón. É unha pena que so se conserve del unha parede (a que dá contra o regueiro), onde aínda se pode apreciar unha das fiestras da vivenda. Atópase abastecido polo regueiro da Pena.

| Do Outeiro. Del so se conservan restos, atopándose xunto ao antigo subideiro de auga que abastecía aos veciños de Lalín. Os propietarios son os da casa do Ferradás e os da do Lamas de Palmaz, os da casa do Curro de Beilás, e outros. Atópase no regueiro da Pena.

| De Calón. Pertence máis ben aos veciños da aldea do Souto (Xaxán), Lalín de Arriba e Alfonselle. Foi restaurado non hai moitos anos. Nas súas proximidades atópase o lago do Pontiñas e o Conservatorio Municipal de Música. O rego que o abastece é o da Pena.