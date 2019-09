El Museo do Campo prevé abrir en otoño en Silleda y recibir 25.000 visitas al año

El nuevo presidente de la Fundación do Campo Galego, Ángel Jove, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitaron ayer el edificio del futuro Museo do Campo e da Automoción Agrícola de Galicia. Este espacio tendrá su sede en un ala del auditorio del recinto ferial, gracias a la cesión que firmó el año pasado la Fundación Semana Verde y que durará hasta 2040. Las instalaciones ya cuentan con algunas piezas, puesto que la previsión es que el museo abra ya este mismo año.

La Fundación do Campo Galego prevé que por este espacio pasen unas 25.000 personas al año. Como indicó Ángel Jove, para poder visitarlo habrá que pagar una entrada "de 5 ó 6 euros", aunque tanto niños como ancianos podrán acceder gratis, y se contemplan tarifas reducidas así como precios especiales para visitas escolares. En sus salas habrá un recorrido por la historia del campo gallego, "que es también la evolución de la historia de Galicia", como precisó Alfonso Rueda. Los visitantes podrán ver el progreso de las tecnologías aplicadas al sector primario durante el siglo XX, pero también podrán admirar la recreación de una cueva del Paleolítico o de un castro celta. Estas dos dotaciones cuentan con una ayuda de 145.000 euros concedida por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

La parte expositiva ocupará 3.000 metros cuadrados, pero la superficie cedida alcanza los 4.400. Jove insiste en que no se trata de un museo, sino de un "espacio de ocio, cultural y formativo", puesto que quiere convertirse en un punto de encuentro para profesionales y expertos que deseen consultar su fondo documental de cara a preparar sus tesis de doctorado o sus estudios. En este sentido, Jove explica que la Fundación do Campo Galego, que pilota el museo, firmará convenios con las universidades para poner en marcha actividades por toda Galicia, de la mano de "ingenieros, arqueólogos e historiadores". En el mismo sentido se pronuncia el vicepresidente de la Xunta: "Este recinto nació con esa vocación multidisciplinar". Rueda añade la idoneidad de que el Museo do Campo tenga como sede el recinto de la Semana Verde, cuyas raíces y actividades están tan ligadas al rural.

La Fundación do Campo Galego nació al amparo del Centro de Desenvolvemento Agrario de Silleda. Cuenta en su patronato con representantes del Concello, así como de la Fundación Jorge Jove, la USC, Abanca y la Asociación Galega de Amigos da Maquinaria Agrícola Clásica (Agamac).