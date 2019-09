Cómo funciona la dinámica dentro del cuadrilongo

Cada competición de hípica con estas características tiene su propia dinámica y niveles de exigencia. Mientras que algunos torneos de ámbito territorial no son tan duros, los nacionales acostumbran a ser los más difíciles, aunque al Club Hípico La Torre parece que no se le resiste ninguno. Mientras que estos realizan los movimientos sobre la arena parece que lo hacen sin ningún esfuerzo, sin embargo, tanto la práctica como la teoría no son tan sencillos.

Los jueces solo puntúan lo que ven en el día de la competición en una doma que se hace breve para la cantidad de esfuerzo que hay detrás de ella. Todo el trabajo de perfeccionamiento de la ejecución de dicha coreografía se reduce a tan solo unos seis minutos sobre la arena. El jurado, formado generalmente por cuatro integrantes, se sitúa en diferentes puntos de la pista para garantizar que ningún detalle se escapa por motivos de perspectiva. De este modo, cada juez otorga una puntuación, del 1 al 10, y después se hace una media de todos los resultados en forma de porcentaje. El 60% es el ecuador. Una cifra inferior indica que el binomio debe mejorar y a partir de este número, se considera un buen resultado.

Por otro lado, el cuadrilongo es la pista de doma sobre la cual el caballo y el jinete realizan la coreografía. Sobre la arena se distribuyen varias letras que servirán para hacer los movimientos ensayados. Este conjunto de ejercicios que se realiza en base a las letras, se denominan reprise. Asimismo, cada reprise está conformado por varios movimientos, entre 12 o 14. Todos los participantes en una misma categoría de la competición realizan el mismo reprise y se les juzga en base a este.