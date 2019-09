La danza siempre fue cosa de dos

Pulir detalles y rectificar errores es el lema que guía el trabajo y esfuerzo del binomio conformado por la viguesa Nerea Lago y el équido Diabolo. Este dúo ha triunfado en el Precampeonato disputado el lunes en Segovia en las instalaciones del Centro Ecuestre de Castilla y León y, ayer por la tarde, comenzó oficialmente su travesía por el Campeonato de España de Doma Clásica para menores. Ahora habrá que esperar hasta este domingo para comprobar si la joven sube al podio en la categoría infantil individual de doma clásica tras una semana que comenzó con buenos resultados.

La conexión entre caballo y humano es tan profunda y vital que aquellos que no están familiarizados con el ámbito de la hípica no logran entender en su totalidad. Esta potente unión, en la que se enlazan tanto aspectos psicológicos como físicos, es esencial para cualquier tipo de competición en la que este binomio se presenta como principal protagonista. La coreografía de ambos, que levanta levemente la arena del cuadrilongo a su paso, requiere de un amplio entendimiento entre los dos integrantes de esta particular danza. La modalidad de la doma es un trabajo que se juzga minuciosamente y se analiza con precisión en tan solo seis minutos. Un intervalo de tiempo en el que se concentra todo un año lleno de esfuerzos, constancia y sacrificio.

La exigencia que demandan este tipo de certámenes es algo que el Club Hípico La Torre, situado en la parroquia estradense de Barbude y encabezado por Óscar de la Torre, conoce de primera mano. Los miembros de este colectivo han participado en todo tipo de torneos en los últimos años, desde el ámbito gallego hasta el nacional, cosechando múltiples victorias a sus cuestas. Desde niños hasta adultos, el club de hípica reúne a una vasta formación curtida en competiciones y, ahora, la joven Nerea Lago participará de nuevo y peleará por entrar en la final del Campeonato de España de Doma Clásica para Menores Copa ANCCE (Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española).

Nerea Lago, procedente de Vigo, ya se alzó con la victoria en ocasiones previas: en la pasada temporada ganó el bronce en la categoría infantil en el torneo de ámbito gallego y se proclamó campeona de la Copa ANCCE con Diabolo. De hecho, el haberse subido al podio con anterioridad es el condicionante que le permite participar en el campeonato nacional organizado por el Centro Ecuestre de Castilla y León (CECYL), que arrancó ayer y se prolongará hasta el domingo. Asimismo, es la única integrante del club de hípica estradense de esta edición.

Por otro lado, este lunes, durante el Precampeonato, la viguesa logró alzarse con el primer puesto con una nota superior al 66%. De hecho, la monitora del centro de Barbude, Yasmin Varela, comenta que no todos se inscriben en este tipo de torneo pero que sirve para detallar varios ejercicios, ver y trabajar en las pistas y aprovechar la oportunidad para adaptarse al cuadrilongo.

Este campeonato nacional está integrado por varias modalidades, desde adultos hasta menores, pasando también por la participación con ponis. En el ámbito de menores hay varias categorías: alevín, infantil y jóvenes jinetes, que pueden ser individual o en grupo. La viguesa participará, como ya sucedió el lunes, en la categoría infantil individual de doma clásica.

Asimismo, el campeonato se divide en dos partes. La primera constará de dos pruebas de doma de las que se hará una media y que, además, servirá de criba para llegar a la segunda fase, la final, en la que competirán cerca de veinte participantes. De este modo, Lago participó ayer y, mañana, hará la segunda parte de la prueba que determinará si se posiciona entre los concursantes que competirán en la final.

La joven acostumbra a obtener puntuaciones que rondan el 64% y 66% incluso llegando a superar el 70% en varias competiciones, tanto a nivel autonómico como nacional. Y aunque este tipo de eventos son de los más exigentes, desde el Club Hípico la Torre mostraron su confianza en que la amazonas llegue a la final. Yasmin Varela indica que "este año está más preparada que el anterior". A lo que añade que "lleva tres o cuatro años viniendo". De hecho, primero participó en la categoría de ponis y en el pasado certamen ya concursó con Diabolo en la modalidad infantil individual.

Sin embargo, la doma es cosa de dos y no solo depende de las acciones de la viguesa, sino también del équido, ya que necesitan estar en completa sintonía. Diabolo es un équido de 16 años, un Pura Raza Española (PRE) con el que ya formó binomio en otras pruebas y que también participó con Óscar de la Torre.