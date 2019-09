Miguel Valcárcel Cabo: "Recorrín os cinco continentes para reflexar a realidade da auga"

A importancia da auga e os problemas de sequidade, que se están acentuando en diferentes lugares do mundo, aparecen reflexados en Auga. O sangue da terra.Esta exposición de imaxes realizada polo fotógrafo Miguel Valcárcel estrearase en Lalín este venres e estará exposta ata o xoves 26. A selección de fotografías forma parte da programación cultural do mes de setembro, impulsada polo Concello.

-Por que elixiu a relación do ser humano coa auga como tema da exposición?

-Os proxectos ao igual que as ideas, moitas veces, saen por casualidade. Eu estaba facendo unha reportaxe cun aventureiro, que quería percorrer todo o río Níxer. Un día en Malí intentamos cruzar ese río cun camión 4x4, ao estilo dos que se empregan no Dakar, e debido a que o caudal estaba moi baixo o vehículo quedou atrapado na arxila. Non o podiamos sacar xa que a trasmisión estaba rota e tampouco dispoñiamos da maquinaria necesaria. No momento que sucedeu isto levabamos dúas semanas facendo a reportaxe pero aínda nos quedaban tres meses, polo que, tras o percance, non puidemos seguir con esta expedición. Entón dinme conta de que ao lado do río Níxer vivía unha comunidade seminómada, os pescadores Bozo, que aproveitaban o baixo caudal do río para pescar os máximos peixes posibles e vendelos. Comecei a facerlles fotos e ocorreuseme usar a auga como temática das imaxes xa que, ademais, ía ter lugar a Expo Internacional de Zaragoza dedicada a este líquido.

-As imaxes expostas mostran países dos cinco continentes. Como foi esta experiencia?

-Recorrín seis países dos cinco continentes para reflexar a realidade da auga. A idea desta exposición era escoller un lugar onde este líquido fose moi puro, neste caso elexín Nova Zelanda xa que son os glaciares que mellor se conservaban. A mostra remata nun dos lugares máis áridos do planeta como é o deserto de Atacama. A primeira parte da exposición recolle lugares que están pouco afectados polo impacto do ser humano, por iso elexín Nova Zelanda. Tamén fotografiei a auga do río Lor no Courel, como un lugar do que aínda podes beber directamente. A segunda parte era a relación do ser humano coa auga nun aspecto directo. Primeiro dunha maneira relixiosa ou espiritual, como o que sucedeu no río Ganxes, e a auga como o líquido ou elemento que nos dá a comida que necesitamos. Para isto elexín as terrazas de arroz de Longshen (China). Por último, reflexei a escaseza de auga en África, coas imaxes que sacara en Malí e a ausencia da mesma no deserto de Atacama en Chile. Mostrando así cál pode ser a situación nun futuro.

-Canto tempo dedicou a realizar estas viaxes?

-Máis ou menos, o traballos deste tipo de proxectos é dun ano e medio ou dous, no que se inclúe o deseño, as viaxes, a produción e edición. Cada desprazamento duraba entre mes e medio ou dous meses.

-Que foi o que máis lle sorprendeu de todos os países nos que estivo?

-É moi complexo porque sempre che quedan recordos de todos os lugares que visitas. Por exemplo, eu son moi malo para recordar os nomes e neste tipo de traballos quédanseme gravados todos. Teño a sorte de que aos países que visitei fun máis de viaxeiro ca de fotógrafo. Se tivera que destacar un lugar creo que sería Malí porque foi un gran descubrimento ver a axuda que recibimos cando tivemos ese accidente. O máis bonito sempre é poder coñecer as distintas culturas relacionándote coa xente.

-Foi complexo para vostede o proceso de selección?

-Sempre custa realizar a selección xa que buscas comunicar ou transmitir todo o que che estiven contanto. Adoito pedir opinión á xente que me rodea para que me dean o seu punto de vista pero quizás, hoxe en día, cambiaría o 60% ou 50% das fotografías xa que o tema da auga é algo que forma parte da túa vida e que continúa todos os días. Ademais, na actualidade os problemas de sequidade están máis acentuados que fai 11 anos.

-Por que zonas de Galicia estivo presentando esta exposición?

-Ao principio presentouse nas capitais de provincia e despois xa se levou polos concellos que teñen entre 10.000 e 20.000 habitantes como Tui, Monforte de Lemos, Carballiño e Lalín.