O produtor, guionista e director de Cine e TV Xan Leira é o responsable da exposición que leva por título Francisco Gil, o libreiro de Borges. Esta mostra quere rescatar a figura do emigrante forcaricense Francisco Gil Cota, amigo e mestre libreiro de Jorge Luís Borges e da maioría dos escritores e artistas plásticos referenciais das letras e artes arxentinas do século XX. Esta exposición, patrocinada polo Mecenado Cultural da Cidade Autónoma de Bos Aires e a Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, percorrerá diferentes puntos do país sudamericano e Galicia durante os próximos meses. Nela recóllense manuscritos e ilustracións; relatos de escritores, familiares e especialistas; documentos e fotografías sobre la vida do emigrante forcaricense. Acompáñase co documental "Francisco Gil, Libreiro Maior de Bos Aires" e cunha reprodución de orixinais da colección do forcaricense.

Segundo explican desde a dirección desta nova exposición, Francisco Gil, nado o 8 de agosto de 1915 en Vilar, parroquia de San Amedio de Millerada, Forcarei, migra de neno coa súa familia á Arxentina e radícanse no barrio de Nova Pompeya, onde vivirá toda a súa vida. "O seu pai, albanel de profesión e coñecido de Pedro García, propietario da librería e editorial El Ateneo, preséntao e, con 16 anos e pantalón curto, entra o 2 de xaneiro de 1931 a traballar de recadeiro. A emblemática e hoxe centenaria librería El Ateneo era, naquel intre, un centro aglutinante da intelectualidade arxentina e, tamén, a máis grande librería do mundo. Esa casa do libro será a súa escola e o aprendiz converterase, en case cincuenta anos de aprendizaxe permanente, no mestre libreiro ao que todos acudían. Francisco Gil, o " yoyega" como lle dicía Álvaro Yunque, dará fundamento e sostén ao significado do nome comercial da librería El Ateneo: o libro deixará de ser para él soamente unha mera mercadoría suxeita ás leis da oferta e a demanda, para converterse no centro fundacional do seu maxisterio na arte da cultura e o saber".

A década prodixiosa de 1960, para a cultura arxentina, vai telo coma un dos seus protagonistas: "participa e promove múltiples iniciativas de promoción do libro e a lectura; facilita o coñecemento de novos escritores; vincula aos escritores noveis cos consagrados; promove o encontro entre os escritores "cultos" cos "populares"; innova na promoción do libro?; inviste na edición de novos autores; comeza coa edición do libro catálogo con textos e ilustracións de recoñecidos autores e incursiona na posmodernidade coa intervención dunha edición do poema gauchesco Martín Fierro". Gil é, nos comezos da década do 70, un verdadeiro dinamizador da literatura e cultura arxentinas no medio dunha sociedade que vai cambiando os seus hábitos e referencias culturais en favor do rock and roll, a televisión e a cultura americana.

Según explican desde a dirección da exposición, na década do 60 Gil realiza un labor de recompilación de textos e obras plásticas dalgúns dos máis afamados escritores e artistas plásticos residentes na cidade de Buenos Aires ou de paso por ela. "Esta extraordinaria compilación vai estruturando Gil en follas tamaño oficio que lle facilita aos escritores e artistas plásticos para que eles, de puño e letra, reproduzan algún fragmento da súa obra literaria e ilustren co emprego de acuarela, óleo, tempera, tinta chinesa ou rotulador o motivo que o artista considere máis oportuno. Maiormente, estas páxinas, levan unha dedicatoria dirixida ao amigo e Mestre Libreiro. O volume de obra é grande, único e en si mesmo dun significativo valor histórico, artístico e económico. As obras están estruturadas por Gil para editalas en forma de libro/catálogo que sirvan ou cumpran a función dunha crónica textual e visual do momento histórico, literario e artístico da década de 1960".

Exposición

A exposición documental Francisco Gil, o libreiro de Borges reúne unha parte importante da colección inédita de manuscritos e ilustracións dos máis destacados escritores e artistas plásticos cos que Francisco Gil conviviu dentro e fóra da librería El Ateneo. Organízase en tres contextos históricos que nos introducen a través da historia de Francisco Gil na intrahistoria da mellor tradición plástica, literaria e editorial latinoamericana do século vinte: o proceso migratorio da primeira metade do século XX e a súa repercusión na creación plástica, literaria e o desenvolvemento da industria do libro en Arxentina; o apoxeo da literatura e plástica arxentina das décadas do 60-70; os cambios de paradigmas no final do século XX e a morte física dos protagonistas.

Ata o día 30 de octubre esta exposición pasará por Centro Lalín, Espacio Borges da Biblioteca Miguel Cané, Sala de Arte Luis Seoane do Centro Galicia de Bos Aires, Centro Betanzos, Academia Argentina de Letras, Templete de Parque Patricios, Academia Porteña de Lunfardo, Sociedad Argentina de Escritores, Centro Val Miñor e a Sociedad Parroquial de Vedra.