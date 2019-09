Coletivos das bisbarras toman parte en varias actividades da Deputación

Ao longo da vindeira semana un total de 478 persoas comezarán na provincia 25 novos obradoiros enmarcados no programa Depo en Marcha 2019. Os talleres iniciaranse, nestas bisbarrras, nos municipios da Estada, Lalín, Silledae Cerdedo-Cotobade.

En Silleda, a Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada (Avecuco) asistirá a un obradoiro de Pandeireta e canto popular, de 19.00 a 21.00 horas e que rematará o 27 de decembro. O sábado 7 serán, nas bisbarras, tres os obradoiros que darán comezo. Por un lado, na Estrada, a Asociación de Mulleres Rurais San Xulián de Vea e Baloira asistirá a un taller de " Cociña galega" que impartirase os sábados, de 16.00 a 18.30 horas, ata o 30 de novembro. En Cotobade, a Asociación de Veciños e Amigos Santiago de Caroi acudirá todos os sábados ata o 21 de decembro, de 17.00 a 19 horas a un obradoiro de Ximnasia de mantemento. O mesmo obradoiro impartirase en Lalín para a Asociación Zobra Camiña. Neste caso as clases serán de 10.00 a 11.30 horas ata o 28 de decembro.

Por outro lado, o programa Conectadas 2019 continuará esta próxima semana con propostas na zona. En Lalín, mulleres da Asociación Cultural Pandereteiras Ponte da Prata de Botos farán pilates os luns e xoves pola mañá ata o 19 de decembro. En Silleda serán mulleres da Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada as que participan nun curso de Ximnasia de mantemento que terá lugar os luns e mércores, ata o 18 de decembro. Tamén en Lalín, impartirase Ximnasia de Mantemento para as usuarias da Asociación de Mulleres de Donsión.Tamén este mércores empezará un curso de teatro en Vila de Cruces para a Asociación Santa María de Oirós. A Asociación de Mulleres Rurais Fervenza do Castelo (Trasdeza) gozarán do mesmo curso e usuarias da Asociación de Mulleres de Vilanova (Lalín) farán musicoterapia. E a Asociación de Veciños de Catasós asistirá a un seminario de Poda e tarefas do campo desde a sustentabilidade. E, por último, na Estrada, a Asociación de Mulleres Rurais de San Xiao de Vea e Baloira acudirán a un taller de Conservación de alimentos e conservas artesanais.