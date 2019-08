La falta de efectivos obliga a la Policía Local de A Estrada a suprimir el turno de noche

La Policía Local de A Estrada lleva sin servicio en su turno de noche desde comienzos del mes de agosto. Los motivos de esta reducción de turnos son la falta de efectivos en una plantilla de 18 agentes que en la actualidad, por retiradas y traslados a otras localidades, cuenta con solo 12. Esa reducción de agentes se ha sumado en el mes de agosto a las bajas y vacaciones de varios de los agentes para dejar a la Policía estradense sin los efectivos necesarios para atender los turnos durante las 24 horas del día. Ante esa situación el Concello de A Estrada y la Policía Local tomaron la decisión de prescindir del turno de noche, dejando en manos de la Guardia Civil la atención de las emergencias que pudiesen ocurrir en el casco urbano.

"Se entendió que era la forma más razonable para la plantilla, para la seguridad ciudadana y para el Concello y no tuvo ningún tipo de incidencia ni de problema", afirmó el alcalde José López Campos, quien explicó que fue "un tema puntual". "La idea es recuperarlo en septiembre, aunque siempre en función del fin de las vacaciones y del cuadrante", añadió.

Ni desde el Concello ni desde la Policía Local se informó en ningún momento de la supresión de este turno hasta ayer, cuando Móvete emitió un comunicado criticando la "irresponsabilidad" del alcalde por cancelar este servicio. Su portavoz, Mar Blanco considera que López Campos "debe explicar por qué no se informó la oposición sobre un tema de este calado. Estamos hablando de un servicio público de gran relevancia como para suprimirlo sin más y con el agravante de no informar a la oposición".

"El alcalde no puede suprimir un servicio que costeamos todos los estradenses y cuyas funciones están reguladas por ley y menos sin llevarlo cuando menos a un pleno para debatir el asunto", afirmó Mar Blanco, quien advierte al alcalde que "las excusas de falta de personal no son válidas, ya que hubo tiempo suficiente para cubrir las plazas que quedaron vacantes últimamente". En este sentido, la concejal apunta que "ni siquiera se convocaron a través de la oferta de empleo público del Concello las vacantes del año anterior para poderlas cubrir". Mar Blanco advierte a López que "la nefasta política de personal que está llevando a cabo desde el gobierno repercute en la calidad de los servicios públicos y en este caso afecta entre otras cosas a seguridad de todos nosotros".

El alcalde por su parte explicó la situación que está viviendo la Policía Local en estos momentos. "A Estrada está atendiendo los servicios de 24 horas de Policía Local. Somos de los pocos concellos de Galicia que tienen esos turnos. Los estamos cubriendo con 12 policías cuando la plantilla debe ser de 18. Lo reforzamos con cuatro auxiliares que contratamos durante seis meses cuando antes se contrataban por tres. Pero además tenemos que cubrir las vacaciones, las bajas y los permisos. La plantilla no da para hacer un cuadrante durante todo el año durante las 24 horas".

López Campos explicó que la situación se agrava en verano. "El mes que más problemas tiene es agosto, por las vacaciones. No dábamos cubierto así que se analizó con la Policía Local la incidencia que podría tener, coordinándolo con la Guardia Civil, la supresión de las noches de este mes. Se decidió que era asumible y que no generaría ninguna disfunción. De hecho, estamos a 30 de agosto y no hubo ningún incidente por este hecho. O hacíamos esto o tendríamos que denegar vacaciones a los agentes, y ni así seríamos capaces de cubrir en cuadrante".

"La ley de coordinación de policías locales que adelantó la jubilación de los agentes y la congelación de las ofertas de empleo, se sumaron en este caso a la singularidad de la Policía Local, ya que además de convocar la oferta tienen que superar un proceso en la academia. La contratación directa de policías locales es imposible. Tienes un proceso selectivo. Nosotros estamos adscritos a los procesos centralizados de la Xunta. La única plaza que teníamos posible para sacar oferta de empleo la sacamos el año pasado. Se hizo oferta y proceso pero el policía que aprobó está en un proceso de formación de nueve meses. Una vez termine, a final de año, se incorporará. Las otras cuatro plazas que tenemos vacantes no las podemos sacar hasta este año y se cubrirán para el año que viene. Antes sin embargo tienen que pasar los nueve meses de formación hasta que estén disponibles.

Es un proceso muy lento. Todos los concellos sabíamos que la nueva ley de jubilación de policías locales nos iba a hacer un siete pero es la realidad de la administración. Nosotros fuimos cumpliendo los plazos y cubriendo las plazas a medida que se iban generando las vacantes. Entiendo que la portavoz de Móvete no entiende cómo funciona este proceso y se queda en la crítica destructiva".