El colectivo D'Tendas liquida la temporada

Ayer y hoy, los locales de las rúas Antonia Ferrín Moreiras y Alcalde Ferreiro, varios de ellos integrados en el colectivo D'Tendas, lucen en sus escaparates un cartel con la leyenda "liquidación de stock". Las tiendas mantendrán su horario habitual en estas dos jornadas que sirven para vender prendas a precios muy competitivos de esta temporada así como de pasadas.

Los organizadores explican que esta medida servirá para liberar sus almacenes y dar cabida ya dentro de las tiendas a la nueva temporada-otoño invierno, puesto que en las últimas semanas son varios los clientes que s interesan por prendas de cara a los próximos meses. Sin embargo, la iniciativa coincide en el tiempo con la 4ª Feira de Oportunidades que organiza la Asociación de Empresarios de Deza (AED), abierta hoy y mañana domingo en la Praza da Igrexa de Lalín. Hay que recordar que siete locales del colectivo D' Tendas solicitó participar en esta feria de oportunidades, pero no sabían que para ello los interesados tenían que figuran en un listado de participantes que se remite desde la organización con un mes de antelación a la Dirección Xeral de Comercio. Tras la solicitud, hubo que aclarar que la organización corría a cargo de la AED, no del Concello de Lalín (donde se registró el escrito). Por eso, D'Tendas quiso dejar claro que desistía de su intención de participar en esta feria de oportunidades de la AED, ya que no pertenece a este colectivo, y de paso solicitó sí formar parte de actividades de dinamización de comercio, como ferias o actividades, siempre que éstas se lleven a cabo con fondos públicos. En cualquier caso, y al margen de esa sospechosa coincidencia en el tiempo, desde la organización se indica que D'Tendas ya tenía en mente organizar estas dos jornadas de liquidación de stock. Es posible que el colectivo recupere esta iniciativa para finales del invierno.

No es la primera vez que se produce un desencuentro o un malentendido entre D'Tendas y la AED. De hecho, D'Tendas nació como respuesta ante las continuas peticiones de locales de estas dos calles de mayores actividades y ornato durante las campañas de dinamización que organizaba la AED. Y no es sin motivo, puesto que esta zona se ubica un buen número de locales comerciales y de restauración. Ahora, piden a las administraciones locales actos de difusión del comercio abiertos a todos los implicados en el sector.