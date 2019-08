López Campos no descarta dar cabida a la vieja pérgola en el proyecto de los nuevos jardines municipales

Ocho meses después de su retirada, la histórica pérgola que durante décadas fue uno de los símbolos más reconocibles de la alameda municipal estradense sigue sin tener un lugar. El Concello de A Estrada anunció en su día la posibilidad de recolocarla en los reformados jardines, sin embargo las obras finalizaron sin rastro de la pérgola y sin dejar un espacio reservado para ella.

El hecho de que no se emplease la fase final de los trabajos de reforma de los jardines para reubicar este elemento patrimonial hizo pensar en que la alameda no sería el lugar escogido para que luzca. Sin embargo, el alcalde, José López Campos, anunció que la idea de recuperar la pérgola no está descartada. El regidor explicó que los jardines siguen todavía abiertos a la introducción de nuevos elementos. En estos momentos, una de las cuestiones que quieren atajar es la falta de sombra. Otro es el deseo de introducir elementos que le aporten más personalidad. Ambas características encajan en el perfil de una pérgola que se instaló entre los jardines municipales y la Praza da Constitución en la década de los sesenta. "Nos queda todavía ir vistiendo la alameda y la pérgola no está descartada", afirmó.