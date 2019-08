La directiva de Amigos da Empanada planteará su dimisión en la asamblea del 13 de septiembre

La directiva de la Asociación Amigos da Empanada da Bandeira convoca una asamblea ordinaria para el 13 de septiembre, a las 20.00 horas en primera convocatoria, en el centro cultural Vista Alegre. El orden del día contempla la revisión de las cuentas y el resultado del trabajo que realizó durante este año el equipo que capitanea Andrés Seoane. Pero el punto clave de la jornada será la posibilidad de que la actual directiva, integrada por 16 personas, presente su dimisión.

"A pesar del enorme trabajo y el aumento del nivel de la fiesta que se logró este año, no lo vimos recompensado en la recaudación de los negocios y de los particulares". La recaudación se mantuvo o incluso descendió en algunas zonas en comparación con años anteriores, explica Seoane. El presidente señala que hay muchos negocios vinculados a la hostelería que deciden dar su aportación después de las fiestas (tuvieron lugar el pasado fin de semana, del 20 al 25), y no antes. Esto impide que la organización pueda contar con un presupuesto a priori. Estos negocios que se lo toman con más calma suelen dar una aportación que creen ajustada a los beneficios que obtuvieron durante los festejos. Pero es que hay casos "en que aportan más los particulares que determinados bares", se queja el joven presidente.

En la actualidad, ni las viviendas particulares ni los negocios tienen una cuota fija para los festejos de verano de A Bandeira. Aún así, la actual directiva dispone de un remanente, que quedará para la organización del próximo año, sea bajo la actual junta o bajo otro equipo. Recalca que "no podemos alcanzar nuestros objetivos si no tenemos el apoyo necesario", y de ahí que la dimisión sea una de las "principales opciones, aunque no la única". Entre otras alternativas también baraja la de mover la fiesta de ubicación para poder costearla. En la actualidad, la directiva vende la barra, que no puede competir con otros locales porque está en medio de la localidad.