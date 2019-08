Un proyecto fruto de la gestión anterior, señala el PSOE

El grupo municipal socialista contesta al PP que la urbanización del solar del CIS es posible por el superávit que dejó el gobierno anterior, "que además ya tenía el expediente en marcha". Lamenta que Crespo "mienta y engañe a los ciudadanos anunciando iniciativas propias cuando fueron gestionadas por el gobierno anterior". Por eso, dicen el PSOE, permanecerá "muy atento en los próximos meses para que se produzcan avances reales" en la construcción del CIS y para que los acuerdos de la Xunta "no queden en papel mojado como sucedió en anteriores ocasiones debido al abandono del PP".

Añaden los socialistas que el alcalde, con sus constantes descalificaciones a la oposición, deja claro que no se humilló "si no que continúa con su prepotencia y arrogancia conocida". Dicen que no son ellos los desnortados, sino "quien quita la cancilla, luego no la quita y luego pone un macetero, mientras la única gestión fue ponerse sueldos estratosféricos a concejales y asesores".

Por otro lado, el PSOE dice a la edil de Comercio, Karen Fernández, que debe velar por los intereses de todo el sector y no solo por los socios de la AED, en relación a solicitudes de negocios para participar en la feria de oportunidades de la patronal dezana. Por eso le pide a la concejala que de cara a próximos eventos se tengan en cuenta a establecimientos no socios de la AED porque, dice, cuestiones como estas son las que demuestran las intenciones de Lamela, "que en campaña le prometió el oro y el moro al comercio".