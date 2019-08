Berto Blanco considera que las propuestas del PSOE sobre el IBI carecen de "rigurosidad jurídica"

El edil de Facenda del Concello de A Estrada, Berto Blanco, se refirió ayer a las tres propuestas presentadas por el PSOE el pasado sábado en relación al IBI en el municipio. En estas ideas presentadas por los socialistas en una moción se incluían dos bonificaciones nuevas para los vecinos y un recarga para entidades bancarias o inmobiliarias por tener viviendas sin ocupar.

De las tres, Blanco solo ve factible la aplicación de la recarga, ya que considera que las otras dos propuestas no están explicadas jurídicamente y carecen de rigurosidad en este sentido. El responsable municipal explicó que todo ello será debatido en la próxima comisión de Facenda que tendrá lugar a comienzos de septiembre. En ese encuentro espera que el PSOE explique en profundidad sus ideas y también conocerán los informes de los técnicos al respecto.

Los socialistas propusieron una bonificación que podría llegar al 90% en viviendas que carezcan de servicios como alumbrado, saneamiento o traída. Blanco recordó que esas viviendas ya no pagan las tasas de servicio pero eso no implica que se pueda reducir el IBI. El concejal recordó en este sentido que la única bonificación permitida es para viviendas usadas para actividades agrícolas, algo que ya aplican. Las mismas dudas le surgen en el caso de la bonificación de alquileres sociales. Blanco explicó que la ley permite modificar algunas viviendas de alquiler social pero que ese tipo específico no existe en Galicia y que no es aplicable a los alquileres que hay en A Estrada.