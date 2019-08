Ya previstos los terrenos del CIS en el convenio

A Cuíña le parece razonable que el gobierno local difunda su gestión, pero discrepa que trate de maniobrar para anunciar iniciativas que fueron gestionadas por el ejecutivo que él presidió durante cuatro años y menos que siempre se trate de desautorizar la gestión del cuatripartito. En este sentido puso como ejemplo la comparecencia del alcalde, el pasado sábado, donde anunció una modificación de crédito por 374.000 euros para la urbanización de la parcela de Alto de Vales donde prevé levantarse el futuro Centro Integral de Saúde (CIS). En este punto propuso al regidor que revisase la hemeroteca como él hace a menudo y así podría constatar que cuando se firmó el convenio con la consellería para la infraestructura sanitaria ya existía el compromiso de reservar 400.000 euros "porque así lo indicaron secretario e interventor" para el citado proyecto. "Lo dejamos todo preparado y recuerdo que ese convenio fue firmado por mí, después de años con el PP en la Xunta y en Lalín sin que fuesen capaces de darle para adelante".

Sobre el acuerdo con el Sergas, señala que el documento tiene una validez temporal y por eso insta al gobierno gallego a habilitar fondos en el próximo presupuesto que permitan avanzar en la construcción del CIS. Cuíña cree que ante las próximas elecciones autonómicas sí se consignarán algunos fondos, que espera sean ejecutados y no que acontezca como en otras ocasiones. En caso de que no se atisbe un compromiso serio y el tiempo discurra sin avances en el CIS, no descarta que haya que denunciar el convenio firmado por el anterior gobierno.