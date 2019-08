-¿Cómo está funcionando el proyecto de la agrupación cultural Entre as Pontes a lo largo de los dos municipios a los que repercute esta iniciativa?

-¿El Concello de A Estrada no está ofreciendo la respuesta o colaboración esperada por su parte?

-No tenemos colaboración ninguna por su parte. Además, tenemos bastante preocupación sobre el tema de la basura porque algunos días estamos recibiendo en las inmediaciones del puente medieval cuarenta vehículos, lo que puede llegar a suponer cien personas. Por tanto, si esta tendencia persiste, en la próxima temporada la afluencia irá en aumento. El Concello manda la recogida de la basura cada 15 días y los contenedores desprenden olores. Pedimos una recogida semanal, que es lo mínimo de todo. Creemos que es una falta total de consideración que la basura no se recoja de manera regular y consecuente. Están obstaculizando bastante nuestra acción porque no colaboran. Nosotros no pedimos mucho, solo que nos ayuden con medios y que nos reciban y que haya un poco de participación mínima. Tenemos claro que el sitio es espectacular, está llegando gente de todos lados. Además de esto hay vecinos y también empresarios que se están ofreciendo para sacarlo adelante. El puente medieval y el río Ulla son un sitio de paso obligatorio, los ingredientes los tenemos todos, pero el Concello no tiene la iniciativa.