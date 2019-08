El bipartito y el personal del centro de salud de Vila de Cruces abordan las mejoras del inmueble

Tal y como había adelantado la semana pasada, el bipartito de Vila de Cruces mantuvo a primera hora de la tarde un encuentro con el personal del centro sanitario de Vila de Cruces para conocer de primera mano sus demandas en cuanto a mejoras del propio inmueble y en la atención a los pacientes. Conocedor de que las vacantes de personal por vacaciones, jubilación o baja laboral no se cubre desde hace años, el gobierno anuncia que solicitará a Sanidade que estas vacantes se cubran con sustituciones a jornada completa. Solo de esta reforma rematara con la sobrecarga de trabajo que tienen que soportar los cuatro médicos y las tres enfermas cuando uno de ellos no está en su puesto.

El personal del centro de salud y el gobierno local también coinciden en la necesidad de solicitar una enfermera más, ya que desde que se jubiló la que falta esa plaza no ha vuelto a cubrirse. También hace falta un administrativo fijo, del mismo modo que la plaza de pediatra también se convierta en fija.

Otra de las cuestiones que planteará Cruces a Sanidade será la posibilidad de que la matrona pase a atender tres días por semana, en lugar de uno como hace en la actualidad. Otras propuestas que mejorarían el día a día del inmueble será la colocación de cambiadores de bebés en los baños y la dotación de plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional en la entrada del centro. Esta propuesta, en concreto, fue formulada por el BNG días atrás en un paquete de medidas en el que también figuraba la habilitación de una zona de aterrizaje de helicópteros o la rebaja de aceras para facilitar el tránsito de personas que se mueven en silla de ruedas.

Goteras

Al margen de las mejoras en personal y una mayor atención a la accesibilidad, durante el encuentro de ayer entre el personal y el gobierno local también quedó patente la reparación urgente de las goteras y deficiencias que presentan los baños. El centro de salud cruceño pertenece ahora a la Consellería de Sanidade, tras la cesión que firmaron la Xunta y el anterior gobierno (tras cuatro años de espera) a finales de febrero, por lo que tendrá que ser la Xunta quien asuma este tipo de labores. Los asistentes al encuentro de ayer acordaron mantener un nuevo encuentro el 15 de septiembre, para hacer todos los trámites "de manera correcta" y solicitar todas las cuestiones que se consideran necesarias y urgentes.