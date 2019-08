Compromiso ofrece al gobierno abrir una negociación sobre el presupuesto de 2020

Compromiso por Lalín (CxL) lanzó ayer públicamente una propuesta que le será trasladada al grupo de gobierno: abrir una negociación para la elaboración del presupuesto municipal del próximo año. Así lo comunicó su coordinador y exalcalde, Rafael Cuíña, quien reconoció que el ejecutivo popular goza de suficiencia numérica en pleno con la que no precisa de apoyos de otras fuerzas, pero a la vez subraya que el gobierno de José Crespo no sumó más votos en las urnas que el resto de los que concurrieron a los comicios de mayo.

La oferta consiste en sentarse en una mesa para que la formación galeguista exponga algunas iniciativas a incluir en la próxima cuenta municipal y "si se aceptan algunas"dijo, los cinco concejales de Compromiso votarían a favor de la aprobación del presupuesto. "Aunque al gobierno no le hace falta, el principal partido de la oposición se ofrece a negociar y además creemos que esta medida gustará a los vecinos", añadió. Cuíña recuerda que el ejecutivo que presidió le había ofrecido al PP esta misma posibilidad, rechazada entonces "porque ponían disculpas como que no se fiaban de nosotros". "Realizamos esta oferta a un gobierno en mayoría, pero con minoría de votos", recalcó, en alusión al ajustado resultado de las pasadas municipales.

Por otro lado, Cuíña Aparicio anunció que a partir de ya Compromiso pasará a realizar una oposición más contundente sin dejar pasar los cien días de gracia porque así se acordó en el seno de su partido. Porque, dijo, en esta nueva etapa del PP en el poder el equipo de Crespo Iglesias no llevó a cabo todavía ninguna medida que estuviese relacionada con la gestión del cuatripartito. Lamenta que, además, en cualquier proyecto con el que simplemente se den continuidad a los trámites administrativos como los del plan europeo DUSI, el regidor aproveche siempre para arremeter contra el anterior ejecutivo. "Lo que me faltaba por escuchar es a Crespo hablando ex cátedra del DUSI cuando fueron muchos los millones de ese plan los conseguidos por el anterior gobierno, pero aprovechan la mínima para hablar del bajo nivel de ejecución. Nosotros lo que no hicimos fue gastar el dinero en el cerdo lalaíno", espetó. Y considera que la gestión del concello es, ahora, mucho más cómoda, después de que el cuatripartito lo dejase como el más saneado de Galicia.

Por otro lado, Cuíña desea conocer la previsión del gobierno, ahora, tras prometer en campaña electoral la gratuidad total del aparcamiento subterráneo. "Por lo que me cuenta algún funcionario, no hubo avances y para eso es tan sencillo como pedir un informe a Tesorería". Junto a los miembros de su partido Miguel Medela, José Manuel Fernández y Fina Fernández, mostró su preocupación por el retraso en la ejecución de un vial, por 125.000 euros, en Maceira que, con cargo al Plan Marco, debe estar justificado a mediados de septiembre.

Mercado de la AED

En otro orden de cosas, Cuíña pidió al presidente de la AED, Antonio Lamas, que aceptase la petición de comerciantes no socios de la patronal para participar en el mercado de oportunidades porque la entidad que preside está "hipersubvencionada". En caso de que no sea así, plantea que el Concello piense en impulsar uno que dé cabida a todos los negocios.