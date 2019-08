Los socios de la AED decidirán si acuden a la feria comercios ajenos al colectivo

El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas, valoró ayer de forma muy positiva el interés de siete comercios ajenos al colectivo, e incluso afiliados a otras entidades, por participar en la feria de oportunidades que tendrá lugar el próximo fin de semana. "Ese interés constata que el trabajo que hacemos es productivo, porque implícitamente están reconociendo que son acciones de dinamización interesantes y eficaces".

Lamas, a nivel personal, defiende la necesidad de "unir esfuerzos en lugar de dividirlos", pero considera que deben ser los propios socios de la AED los que se pronuncien sobre la posibilidad de abrir la participación en las actividades de la asociación a empresas que no están afiliadas. Explica que "como asociación, nosotros debemos defender los intereses de nuestros afiliados, y por eso consideramos que deben ser ellos los que decidan. Desde la junta directiva somos partidarios de abrir esa participación, siempre y cuando vaya supeditada al pago de los gastos proporcionales que asume la propia asociación en esa campañas", a la par que añade que "lo más lógico sería que esos comercios estuviesen integrados en la AED".

La Feira de Oportunidades de los días 31 de agosto y 1 de septiembre está asumida solo por la AED, aunque el Centro Comercial Aberto reciba fondos municipales para otras campañas de dinamización. Fue un punto que también destacó ayer el regidor, José Crespo, quien dejó claro que ya que el Concello es totalmente ajeno a esta feria "no puede decidir quién participa o quién no". El Concello se limita a autorizar el uso de suelo público y "nosotros no tenemos ningún inconveniente en que participen unos u otros".

Lamas, por su parte, también considera poco acertado "que la petición de sumarse a la Feira de Oportunidades esté basada en el criterio de apoyo económico público". Además de desmentir que este mercado tenga aportación municipal, recuerda que la AED no es el único colectivo que cuenta con ayudas púbicas, "y eso no implica que en los demás casos todo el mundo pueda beneficiarse de esas actividades subvencionadas: se trata de un argumento bastante débil", apostilla.

Para rematar, aunque la directiva está predispuesta a la participación de estos comercios, Lamas ya adelanta que en esta cuarta feria será "prácticamente inviable" porque el proyecto ya fue aprobado por la Dirección Xeral de Comercio, con los participantes y características ya definidos.

Registro a última hora

Las solicitudes de participación se registraron anteayer pasadas las 14.00 horas, lo que da un estrecho margen de respuesta. Contrasta con la celeridad que pide el BNG para atender las solicitudes "cuando el gobierno en el que estuvo ni cogía el teléfono o demoraba meses la atención. El BNG tenía una información que nosotros no teníamos" sobre estas peticiones de comerciantes, asegura Crespo.