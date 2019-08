El PSOE pide bonificaciones de hasta el 90% en el IBI de zonas del rural con menos servicios

El PSOE de A Estrada presentó ayer una serie de propuestas encaminadas a regular el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el municipio. Se trata de tres medidas con las que el partido socialista busca actualizar un impuesto que está condicionando a muchos vecinos, con subidas tras la última regularización que han llegado a suponer un incremento de hasta un 200 por cien en algunas viviendas del rural estradense. El líder del PSOE estradense, Luis López Bueno, fue el encargado de presentar estas medidas y lo hizo remarcando que, a pesar de lo afirmado por el edil de Facenda, Berto Blanco, en el pleno municipal, sí es posible aplicar bonificaciones del IBI más allá de las ya realizadas para propiedades dedicadas a actividades ganaderas. "Por desconocimiento o por maldad, lo que dijo no es cierto, porque la ley sí que permite realizar otras bonificaciones", explicó el portavoz de los socialistas.

La primera de las tres medidas que presentó el PSOE afecta a las zonas rurales del municipio estradense y tiene que ver con los servicios que están disponibles en las diferentes zonas. López Bueno señaló tres servicios básicos, saneamiento, traída de agua y alumbrado. El portavoz explicó que existen puntos del Concello de A Estrada que no disponen de alguno o de varios de estos servicios. Por este motivo, considera que "no tiene sentido" que paguen los mismos impuestos que en otras zonas del municipio donde sí los hay. Por este motivo ha propuesto al Concello de A Estrada que aplique tres tipos de bonificaciones en estos casos. Sería del 30 por ciento en los lugares donde no dispongan de uno de estos servicios citados, del 60 por ciento si no disponen de dos de ellos y del 90 por ciento si la zona no se beneficia de ninguno de los tres.

López Bueno destacó que la ley permite realizar estas bonificaciones y recordó que en municipios como Santiago, Agolada, Ribeira o Rianxo ya se están aplicando este tipo de descuentos en zonas del rural. "Hay múltiples ejemplos de este tipo de bonificación", explicó. "Lo que queremos es mirar por los vecinos y si no disfrutan de los mismos servicios que en casco urbano no pueden pagar los mismos impuestos", afirmó.

La segunda de sus propuestas es una bonificación que, según afirman, también está amparada por la ley. En este caso sería para viviendas que estén en régimen de protección pública y viviendas de alquiler de protección social. En este caso se permite una bonificación de hasta el 95 por ciento. "No tiene que ser este porcentaje tan alto pero sí sería interesante aplicar una bonificación a familias que acceden a estas viviendas porque tienen unos ingresos por debajo de la media o que están en riesgo de empobrecimiento.

La tercera medida propuesta por el PSOE es en sentido contrario. Se trata de aplicar un recargo a viviendas que lleven tiempo desocupadas y que estén en manos de entidades financieras o inmobiliarias. "Consideramos que aplicar este recargo sería interesante en la medida que obliga a alquilar o vender esos bienes, que al estar desocupados reducen la oferta de viviendas en A Estrada", explicó López Bueno. En este caso el recargo en el IBI de esas viviendas sin ocupar podría llegar hasta un cincuenta por ciento. No se aplicaría este recargo sin embargo a particulares que sean propietarios de viviendas sin ocupar.

"Son medidas que combaten además la subida en la catalogación de las viviendas tras la reforma catastral. Se están pagando un 50 o hasta un 200 por ciento más en el rural en este impuesto. Estas propuestas permiten que esa subida no se note tanto y que la gente del rural pueda vivir de una forma más cómoda y disponga de más recursos que después se pueden dedicar al consumo en A Estrada", explicó López Bueno.