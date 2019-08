Poemas y dibujos por los dos años de oposición al proyecto minero de cobre en Touro

Hoy se cumplen dos años desde que se publicase en el Diario Oficial de Galicia el proyecto de reapertura de una mina para la extradición de cobre en los Concellos de Touro y O Pino. Desde ese momento, muchas organizaciones mostraron su repulsa a esta inicativa. Desde la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino NON recuerdan que la Xunta de Galicia aún no ha emitido ninguna resolución: "Seguiremos con la lucha contra este deshecho en nuestra tierra", aseguran. Con motivo de este aniversario, la poeta Emma Pedreira ha realizado un poema. Aunque esta no es la primera vez que la poeta realiza letras para luchar contra la mina de Touro, ya que en vísperas de la manifestación del 10 de junio de 2018, ya había escrito un texto en apoyo al manifiesto oficial. Para acompañar este poema, María, una niña de Bama (Touro) que vive a escasos metros de las escombreras de la antigua mina, quiso representar a través de un dibujo, su visión de lo que supondría vivir al lado de la explotación minera.