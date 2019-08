Doade remove o gran

Na súa 20ª edición os veciños de Doade volveron sacar do armario os seus traxes de época, para representar un dos traballos con maior tradición. A mostra de artesanía e o carrexo dos mollos foron a antesala da Malla Tradicional. Os participantes mostraron as distintas fases polas que foi evolucionando, co paso dos anos, a extracción do gran. Na zona tamén tivo lugar a entrega dos premios ás mellores vestimentas e a comida popular. Para rematar a xornada, os asistentes puideron disfrutar de música e baile tradicional, destacando a actuación do grupo A Roda.

A parroquia lalinense de Doade celebrou onte 20 anos recordando a súa labor máis tradicional, a malla. Un evento ao que acoden centos de curiosos para descubrir ou recordar unha actividade que realizaban os seus antepasados. A música popular e os traxes de época convertéronse nos protagonistas unha edición máis.

A xornada comezou coa mostra de artesanía popular, que contou coa participación dos fondos do Museo Casa do Patrón. Tamén había unha tenda de cultura, onde se podían atopar varias coleccións de libros relacionadas coa malla e unha tenda que poñía á venta todo tipo de complementos. Os sombreiros de palla acapararon todas as ventas por parte dos asistentes, para intentar combater as altas temperaturas. Aínda que a zona con maior público era a exposición de máquinas e tractores de distintas épocas. Este ano, como novidade, Maximino Míguez Salgado, propietario de Maxideza, presentou un tractor dos anos 40 movido por pellets.

Avelino Souto, concelleiro de Agricultura, foi o encargado de presentar este acto. Antes de comezar coa malla, unha xugada de vacas do país, propiedade da gandeiria de Gonzalo Arias, correxaron os mollos e máquinas ata a zona, momento no que a maioría dos presentes aproveitaron para fotografar aos animais. De seguido, tanto as vacas como os participantes abandonaron o lugar para realizar un desfile, acompañados polo grupo de gaitas Os Trasnos de Doade. Colocados cada un xa nos seus postos de traballo, Maximino Míguez anunciou que comezaba a malla emitindo son cunha caracola. A primeira demostración foi o xeito máis tradicional: á pedra. Momento no que dous veciños conseguían o gran petando mollo contra unha pedra, despois límpase e gárdase nun hucha.

Acto seguido, tivo lugar a malla con males. Antes de comezar colocaron os mollos en ringleira sobre o chan para poder batelos con maior facilidade. Os homes colocábanse un fronte ao outro e coordinábanse, primeiro un grupo e despois outro. Unha vez que se mallaba parábase durante un anaco para poder darlle a volta aos mollos e seguir co proceso. Nesta labor participaron o alcalde de Lalín, Xosé Crespo e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Despois xa empregaron a máquina con motor de gasóleo do ano 1920, que xa limpian o gran soa e, para rematar, traballaron cun tractor. Tras realizar todo este traballo era o turno de hidratarse e descansar.