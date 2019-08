Cuatro décadas de la Festa do Gaiteiro

Actuación de los Diplomáticos do Acordeón durante la Festa do Gaiteiro. // Bernabé/J. Carlos Asorey

La música volvió a inundar un año más las calles de Soutelo de Montes. Los promotores de esta fiesta sin medida volvieron a ser los miembros de la asociación Can de San Roque, sobre los que recayó una vez más la responsabilidad de organizar la Festa do Gaiteiro. No fue una edición más de esta fiesta, ya que en este 2019 cumplía su cuarenta aniversario. En esta ocasión además la fiesta venía con una carga emotiva, ya que se rindió homenaje al músico y profesor Avelino Alberte, fallecido recientemente. Su recuerdo bailó con cada una de las piezas que ayer sonaron en Soutelo.

La localidad forcaricense de Soutelo de Montes celebró en la jornada de ayer la cuarenta edición de la Festa do Gaiteiro, organizada por la Asociación Cultural Can de San Roque. Esta edición estuvo marcada por el homenaje que se realizó a Avelino Alberte Fírvida, precursor de este certamen y fallecido recientemente. Además, se conmemoraron los cincuenta años de la publicación del libro de poemas Voando coas Aas da vida de Avelino Cachafeiro.

El pregón corrió a cargo de Carme Hermida Gulias, filóloga y escritora, natural de Portela de Lamas. Se trató de la primera mujer pregonera desde que se celebra la Festa do Gaiteiro. La parte musical del pregón recayó en Rubén Troitiño, gaiteiro y músico polifacético con raíces soutelanas. Presentó en primicia el poema musicalizado Canta a neniña pastora, de Avelino Cachafeiro.

Como no podía ser de otra manera la Festa do Gaiteiro contó con una amplia oferta musical ubicada en la Praza dos Gaiteiros y en el Parque Venezuela. Os Diplomáticos do Acordeón fueron sin duda la apuesta central de esta edición, ya que se reencontraron para la ocasión. También se contó con la participación de colectivos de música tradicional como Os Abrentes de Cerdedo, la Banda de Gaitas de Forcarei y el grupo Oraladou, llegado del vecino municipio de Cerdedo-Cotobade.

La fiesta de este año tuvo una gran carga emotiva pues los alumnos de Avelino Alberte realizaron el descubrimiento de una placa de recuerdo en la vivienda del músico local en Soutelo de Montes acompañado de una pequeña animación musical. Toda una generación de los 90 fueron alumnos suyos. Además, el sobrino del Gaiteiro de Soutelo y hermana de Avelino Alberte, Bautista Alberte, fue quien preparó el reencuentro de los Diplomáticos do Acordeón.