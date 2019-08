Abel Caballero, el mejor ingrediente de la Empanada

La localidad silledense de A Bandeira celebró ayer una de las ediciones más mediáticas de la Festa da Empanada, ya que contó con la colaboración de Abel Caballero como pregonero. Esta cita gastronómica sigue demostrando, 45 años después, que es uno de los eventos que atrae a más gente hasta el municipio, reuniendo alrededor de 8.000 personas.

La jornada festiva ya comenzó por la mañana con el tradicional pasacalles, que contó con la participación de la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira. Acto seguido, tuvo lugar la misa, cantada por el Coro de Ponteledesma. Antes de la comida, la banda local ofreció un concierto en la carballeira de Silva. Por la tarde, los participantes del concurso de la empanada hicieron las entregas del producto estrella, en la conocida como carballeira da Empanada. A las 18:00 horas, se dio por iniciada la 45ª edición, cuando ya cientos de personas ya esperaban junto al escenario para ver al alcalde de Vigo.

Con una puntualidad británica, Abel Caballero se subió al escenario a las 19:00 horas. Aunque, como él mismo reconoció, en un principio el pregón estaba establecido para las 20:00 horas pero el partido del Celta contra el Valencia, una hora más tarde, hizo modificar el horario. En su discurso en gallego, Caballero resaltó las imitaciones que, según él, le han salido a la empanada como el Apple Pie inglés. Un plato que durante su estancia en Inglaterra tuvo que comer durante varias ocasiones, pero que nunca consiguió conquistar su paladar. Entre todos los productos que pueden combinar con la empanada, las zamburiñas son su predilección:"Es lo más maravilloso que los dioses pueden probar", aseguró. Para animar a las espectadores, Caballero mostró su peculiar carácter y enfatizó en que "la mejor empanada del mundo se come esta noche en Bandeira". Con todo, un discurso del regidor no sería lo mismo sin que nombrase a su ciudad. "No sé si tiene que ver que hoy esté yo aquí, el alcalde de Vigo, y eso hace que todo lo que está cerca de esta ciudad sea lo mejor". Tras estas palabras pidió a las personas de la ciudad que levantasen las manos. También agradeció a los organizadores el trato recibido y destacó la belleza y las dimensiones de la carballeira en la que se realiza el evento.

Para terminar, recordó el inicio de esta fiesta y le pidió al alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, que cuando esta celebración cumpla sus 50 años, él quiere volver a dar el pregón, asegurando que en cinco años tanto él como Cuiña seguirán siendo alcades. Tampocó faltó una de sus frases más conocidas. "Quérovos, os quero e quérovos". Aunque todavía estamos en agosto, Caballero recordó que pronto llegará la Navidad: "Ya estamos organizando el alumbrado y este año. Habrá una noria de 60 metros", afirmó. "Viva a Festa da Empanada, viva Silleda, viva Vigo y viva Galicia" fue el broche final a un discurso histórico en A Bandeira.

Para continuar animando la fiesta, la charanga BB+ y el grupo de baile Xirandola fueron los encargados de aportar el toque musical hasta que llegó el momento de entregar los premios a los mejores empanadas.El jurado estaba formado por el cocinero Pepe Solla de Casa Solla, Julio Mato, de Hotel Nós, Enrique Iglesias do Ecohotel Nós, Jorge Quitián, crítico de cocina y representando a las amas de casa de A Bandeira, Victoria López. Los participantes se dividían en dos categorías: aficionados y profesionales. En la primera se presentaron 26 empanadas, entre las que destacó una hecha de pollo, conejo, ternera, jamón curado y masa de pan reciclado. En la segunda, se presentaron 11. La originalidad quedó demostrada en la presentación de este plato, colocando sobre algunas empanadas luces y banderas de fiesta.

En la categoría profesional los premiados fueron: panadería Mazás de Piloño de Vila Cruces con una empanada de harina de castañas, lacón con grelos y queso de Arzúa, el segundo puesto fue para Casa Currás de Lalín, con el cocido como producto estrella y María Espinosa de la casa rural San Ginés fue la ganadora con una de maíz, xoubas y pimientos de Arnoia. En la categoría de aficionados ganó tanto el tercer como el segundo premio Lola Sangiao por una empanada de zamburiñas y otra de bacalao con pasas. El primer premio fue para Clara, Carmen y Carlota Cochón con una de xoubas con pan de maíz, trigo y centeno. El premio a la más original fue para Casa Carballo de a Bandeira y la más tradicional para la Panadería Sigüeiro.