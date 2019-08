Compromiso y PSOE ven Crespo cómplice en el bloqueo a la ampliación de Lalín 2000

La futura ampliación del polígono Lalín 2000 sigue siendo objeto de disputa política entre el actual y el anterior grupo de gobierno. La réplica del alcalde, José Crespo, sobre que habrá avances en el plazo de un mes fue respondida desde Compromiso por Lalín (CxL) y PSOE, que acusan al mandatario de haber sido cómplice con la Xunta en su desidia por atender las reivindicaciones del cuatripartito en este sentido.

Desde Compromiso, Rafael Cuíña, dice que el regidor miente y recuerda que hace diez años ya se había dicho que la Xunta iba a ampliar el polígono. Sobre su supuesta pasividad por el desarrollo del suelo empresarial, Cuíña cita sus encuentros con representantes de la consellería o con el responsable de Xestur, en junio del año pasado. Pero, dice, el gobierno gallego afirmó entonces "que no estaba acreditada la demanda real de suelo industrial en Lalín, mintiendo directamente y con el silencio cómplice de Crespo". También afea al alcalde por decir en pleno que es normal que a él lo reciban los conselleiros "porque son de mi partido, lo cual xa no tiene defensa posible ante el evidente sectarismo". Cuíña recuerda conversaciones suyas con el conselleiro de Industria, Francisco Conde, o la reivindicación hecha en público ante el presidente Feijóo. Por último dice que la Xunta lleva 15 años sin querer ampliar los polígonos lalinenses.

El PSOE también opina que Crespo miente a los vecinos y cambia de postura, defendiendo ahora que no es preciso un registro de empresas interesadas en obtener suelo. Además de recordar las reuniones del exalcalde o del exedil Nicolás G. Casares con representantes de Xestur por este asunto, hubo un encuentro que no fue posible celebrar porque el conselleiro de Industria no recibió al anterior alcalde anulando una cita a última hora, "dejando muestra del sectarismo del PP".