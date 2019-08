El PP sostiene que Calvo no tramitó reunión para evitar reagrupaciones en el colegio

La portavoz del PP de Agolada, Carmen Seijas, exige al alcalde, Luis Calvo, "que se ponga a trabajar para evitar la reagrupación de unidades en el colegio público". A diferencia de lo que manifestó el regidor días atrás, según el que estaba esperando una respuesta de Educación para celebrar ese encuentro, "no hizo nada, no se movió. Hablé con el delegado territorial de Educación y me confirmó que el regidor no había pedido ninguna reunión. ¿A qué está esperando?", se pregunta la concejala.

Para Seijas, esta actitud "es una muestra de la forma de actuar del alcalde. Habla, habla y no hace. Llevamos pocos meses con él en el Concello, pero está claro que es lo que le gusta. El problema es que eso no sirve para los vecinos y los niños de Agolada. Precisamos más gestión y menos humo".

No es la única crítica del PP a las gestiones del nuevo ejecutivo. Los populares también abordan el anuncio de un ahorro de entre 200.000 y 225.000 euros anuales, mediante la incorporación de una persona que revise las facturas antes de que lleguen al alcalde. Calvo señaló en su momento que no es una asesora personal, sino la secretaria. Sin embargo, el PP asegura que se trata de una asesora personal. "La persona elegida, contratada a dedo, costará a los vecinos de Agolada 27.000 euros al año", calcula Seijas. En cuanto a ese ahorro de hasta 225.000 euros supervisando con todo detalle las facturas, para la portavoz del PP "son número de fantasía de un falabarato. El desconocimiento del alcalde es tan grande que no se da cuenta de que eso sería ahorrar en torno a la tercera parte del gasto corriente del Concello".

El ahorro se daría en la compra de combustible, ya que al nuevo ejecutivo le ofrecieron descuentos de entre un 12 y un 15%. Además de preguntar por las gestiones del nuevo ejecutivo en este asunto, el PP indica que el anterior gobierno ya había sacado a concurso su precio, mediante un procedimiento abierto y con el valor de referencia que marcaba la página del ministerio. "De ahí aún se rebajó el coste", esgrime Seijas. Se presentaron tres empresas y se adjudicó a una firma de Agolada, que presentó la mejor propuesta. "Ahora Calvo dice que tiene ofertas para rebajar el precio un 15%. ¿Dónde estaban estas empresas en el proceso anterior? ¿Por qué no se presentaron? De nuevo, volvemos a los números de fantasía". Por último, Seijas pude a Calvo "que deje de emplear falsas promesas. Está prometiendo cosas imposibles de cumplir".